Cicogna ottiene impegno del Governo sulle fonderie Tacconi

Pichetto Fratin: sì a fondi UE per delocalizzazione azienda

Cicogna ottiene impegno – Il candidato sindaco di Assisi Eolo Cicogna ha incontrato oggi il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, per affrontare una delle questioni più sentite dalla cittadinanza: il futuro delle fonderie Tacconi. Al centro del colloquio la richiesta di una delocalizzazione dell’impianto, da realizzarsi solo dopo l’individuazione di una nuova sede, con il sostegno concreto del Governo e l’impiego di fondi europei.

L’incontro, svoltosi presso l’Hotel Porziuncola di Santa Maria degli Angeli, ha visto una partecipazione numerosa di cittadini e sostenitori. L’appuntamento, organizzato dal coordinamento locale di Forza Italia, si è inserito nel calendario della campagna elettorale di Cicogna, che ha accolto il Ministro come ospite d’onore in un’occasione pubblica dedicata al confronto su temi ambientali, transizione ecologica e sviluppo del territorio.

Durante l’evento, Cicogna ha ribadito il proprio impegno ad affrontare con serietà e trasparenza la questione dello stabilimento industriale, che da tempo suscita preoccupazioni tra i residenti per il suo impatto ambientale. “Mi faccio portavoce delle istanze espresse dal comitato dei cittadini e dall’azienda,” ha dichiarato Cicogna, spiegando che la delocalizzazione potrà avvenire solo previa definizione di un’area alternativa idonea, processo che potrà concretizzarsi soltanto attraverso l’intervento diretto dello Stato e il ricorso a risorse comunitarie.

La richiesta di supporto è stata accolta con favore dal Ministro Pichetto Fratin, che ha assicurato il massimo impegno del Governo Meloni nel sostenere la transizione dello stabilimento verso un sito più compatibile con le esigenze di tutela ambientale e sicurezza territoriale. “È una sfida importante – ha affermato il Ministro – garantire contemporaneamente la valorizzazione di un’eccellenza imprenditoriale e la qualità della vita dei cittadini. Porterò personalmente questa istanza alla Commissione europea.”

L’intesa tra il candidato e il rappresentante del Governo segna un passaggio significativo nel dibattito attorno alla presenza industriale nel comune umbro. Le fonderie Tacconi, da tempo al centro di un acceso confronto tra cittadini, istituzioni e impresa, rappresentano da un lato un presidio occupazionale rilevante, dall’altro un nodo critico per la sostenibilità ambientale dell’area. In questo contesto, Cicogna ha sottolineato la necessità di affrontare la questione con equilibrio, proponendo una soluzione che non penalizzi il tessuto produttivo, ma allo stesso tempo garantisca condizioni di salubrità e sicurezza per la popolazione.

Pichetto Fratin ha ricordato l’importanza strategica di territori come Assisi, città simbolo della cultura italiana, sottolineando come il Governo intenda sostenere concretamente quei progetti che coniugano crescita economica e tutela dell’ambiente. La possibilità di accedere a fondi europei destinati alla riconversione industriale e alla protezione ambientale, ha affermato il Ministro, sarà una delle leve fondamentali per rendere realizzabile la proposta avanzata da Cicogna.

L’incontro ha anche rappresentato una delle tappe centrali del percorso elettorale del candidato sindaco, che ha definito la partecipazione del Ministro come segno tangibile dell’attenzione del Governo alle esigenze locali. Il dialogo aperto con le istituzioni nazionali, ha sostenuto Cicogna, è essenziale per affrontare le sfide che attendono il territorio di Assisi, dal dissesto idrogeologico alle politiche energetiche, passando per la gestione sostenibile delle attività produttive.

Nel corso della giornata, il clima di ascolto e confronto ha favorito un’ampia condivisione di intenti tra rappresentanti politici e cittadini. L’intervento del Ministro ha suscitato numerosi consensi tra i presenti, che hanno accolto con favore le rassicurazioni ricevute sul futuro delle fonderie Tacconi e sul coinvolgimento dell’Europa nella definizione di una soluzione strutturale e condivisa.

Con la campagna elettorale ormai entrata nella fase decisiva, l’iniziativa di oggi si inserisce in una strategia orientata alla concretezza, incentrata sul coinvolgimento diretto delle istituzioni centrali nella risoluzione delle problematiche locali. La disponibilità espressa da Pichetto Fratin ad assumere l’impegno di portare in sede europea la questione delle fonderie, rappresenta per Cicogna un importante riconoscimento politico, oltre che una prospettiva operativa concreta.

In conclusione, la giornata ha confermato il ruolo centrale che il tema ambientale e industriale riveste nella proposta amministrativa del candidato, impegnato a costruire un progetto di sviluppo per Assisi fondato su equilibrio, innovazione e partecipazione.