Coalizione di centrodestra, Stefano Pastorelli, saremo insieme alle amministrative

I partiti di centro-destra uniti, insieme alle rappresentanze civiche, lanciano la sfida per le amministrative di Assisi del 2021, creando la “Coalizione di centrodestra”. Ieri sera una riunione nel centro storico organizzata da Stefano Pastorelli, Segretario della lega di Assisi, nonché capogruppo in consiglio regionale. Nel corso dell’incontro si è convenuto ad un percorso unitario che porterà i partiti di centro-destra e le forze civiche a correre insieme nell’appuntamento elettorale del prossimo anno.

I presenti hanno convenuto circa la definizione di alcuni punti cardine che costituiranno le basi per il programma elettorale. Turismo, valorizzazione delle peculiarità locali, incentivi per famiglie e disabili, istruzione e sicurezza: sono solo alcuni dei concetti intorno ai quali sviluppare sia le esperienze politiche che quelle di singoli cittadini, associazioni, imprese che hanno deciso di partecipare al progetto per restituire ad Assisi la posizione di centralità che merita in Umbria, in Italia e nel mondo.