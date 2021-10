Cosimetti, sono deluso, pensavamo di farcela, farò opposizione costruttiva

«Pensavo che potessimo avere i numeri giusti per farcela al primo turno noi: ci rimango male, sono deluso e prendo atto di quello che è stato. Prendo atto che non siamo riusciti a portare a casa il ballottaggio. Sfidare il sindaco uscente è sempre una sfida ardua, anche perché chi sta al governo riesce fino all’ultimo a far pesare questo fattore. Starò all’opposizione in maniera costruttiva, nell’interesse solo ed esclusivo della città di Assisi alla quale tengo moltissimo». Così Marco Cosimetti, candidato del centrodestra, dopo l’esito del voto.

Cosimetti conquista 6.251 voti mentre le liste 6.063. In particolare la Lega ottiene il 13% (2 seggi), Assisi insieme il 12,9% (2 seggi), Fratelli d’Italia il 12,4% (1 seggio) mentre a FI il 6,2% non basta per ottenere un seggio. La Lega raddoppia i propri voti rispetto al 2016 (da 840 a 1.773), mentre FdI passa da 999 a 1.685; FI invece guadagna 97 voti, da 749 a 846, ma rimane sempre fuori dal consiglio comunale.