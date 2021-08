Cosimetti, superbonus, essenziale, crea lavoro e riqualifica patrimonio immobiliare

Il superbonus 110 è uno strumento eccezionale per creare un circuito virtuoso tra riqualificazione immobiliare, risparmio energetico, tutela ambientale e rilancio del settore edile attraverso incentivi statali e un meccanismo a costo quasi zero per i cittadini. Ora, inoltre, con il modello unico nazionale per la comunicazione di inizio lavori, è stata anche semplificata la modulistica e snellito l’iter burocratico.

il dovere di organizzare la macchina pubblica

Chi amministra ha quindi il dovere di organizzare la macchina pubblica per facilitare e implementare questo processo, così da agevolare i cittadini e le imprese, evitando perdite di tempo che possono pregiudicare la possibilità di sfruttare le potenzialità del super bonus che, come tutti sanno, ha scadenze ben precise e ravvicinate. Ad Assisi, invece, diversi cittadini segnalano anche tre mesi di tempo solo per ricevere i documenti necessari.

a causa di una macchina amministrativa non adeguatamente tarata

Il tutto a causa di una macchina amministrativa non adeguatamente tarata per far fronte a questa necessità, che sta coinvolgendo migliaia di cittadini e imprese. Eppure basterebbe poco per non rappresentare un intralcio a questo circuito economico-produttivo, che crea lavoro e aiuta uno dei settori trainanti dell’economia cittadina. In questo senso, il mio impegno sarà quello di organizzare la macchina comunale al meglio per rispondere alle esigenze concrete dei cittadini, assicurando così risposte e tempi certi come previsto dalla legge