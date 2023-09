Decisioni su Beni Culturali e Viabilità, arriva critica Lega

Nel contesto del prossimo consiglio comunale previsto per il 29 settembre, due interpellanze sollevano dubbi e preoccupazioni riguardo alle decisioni prese dall’amministrazione di Assisi in merito a beni culturali e viabilità. Queste interpellanze, promosse dai consiglieri comunali della Lega Assisi Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli insieme al consigliere Emidio Fioroni, mettono in evidenza la mancanza di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte amministrative.

Il primo argomento riguarda la realizzazione di una nuova apertura muraria sulle mura del Castello medioevale di Tordandrea. Il castello, risalente al XV secolo, è un patrimonio storico e culturale di Assisi. I consiglieri chiedono spiegazioni sulle motivazioni che hanno portato all’autorizzazione concessa a un privato per aprire una porta in una parete di questo edificio storico, che si affaccia su una piazza pubblica. Inoltre, si domandano se la Soprintendenza ai Beni Culturali abbia espresso un parere in merito a tali lavori. La Lega Assisi evidenzia la mancanza di sensibilità da parte dell’amministrazione Proietti per la conservazione dei beni storici e monumentali della città.

La seconda questione riguarda le decisioni sulla viabilità, in particolare il transennamento di parte di Piazza del Vescovado e il senso unico di via S.Agnese. I consiglieri Mignani e Pastorelli sottolineano il disagio creato da tali provvedimenti e si chiedono perché non sia stato coinvolto o almeno informato preventivamente il pubblico cittadino attraverso segnaletica adeguata. Chiedono anche quando la città avrà un piano definitivo per la regolazione del traffico, comprese misure come l’installazione di varchi elettronici, la gestione degli abusivi parcheggi, il carico e scarico merci, le autorizzazioni provvisorie per i turisti diretti agli alberghi e altre questioni relative alla viabilità.

La Lega Assisi critica l’amministrazione per la mancanza di coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni e sostiene che gli strumenti democratici di partecipazione non sono stati adeguatamente utilizzati. Gli interrogativi sollevati riguardo al transennamento della piazza e alle decisioni sulla viabilità rimangono senza risposta e la Lega Assisi chiede chiarezza da parte dell’amministrazione, che ritengono sempre più distante dalla realtà cittadina.