Deleghe accentrate, Assisi al Centro incalza il sindaco Stoppini

Critiche sulla revoca agli assessori Corazzi e Casciarri oggi

📌Assisi al Centro critica la scelta del sindaco Valter Stoppini di accentrare le deleghe a Lavori Pubblici e Tributi dopo la revoca a Corazzi e Casciarri. Il gruppo chiede chiarezza politica e risposte sui ritardi amministrativi.

Assisi al Centro interpreta la decisione come un segnale politico

Il gruppo consiliare Assisi al Centro interviene sulla decisione del sindaco Valter Stoppini di revocare le deleghe ai Lavori Pubblici e ai Tributi agli assessori Corazzi e Casciarri, assumendone direttamente la gestione. Secondo il movimento, la scelta produce un effetto che va oltre la semplice riorganizzazione amministrativa e rappresenta un passaggio politico sul quale vengono richiesti chiarimenti.

Nella nota diffusa dal gruppo si evidenzia come l’accentramento di due deleghe considerate strategiche comporti un incremento delle responsabilità in capo al primo cittadino, sia sotto il profilo politico sia dal punto di vista amministrativo. Assisi al Centro ritiene che tale decisione debba essere accompagnata da spiegazioni puntuali e da risultati concreti nei settori interessati.

Riflettori puntati sul settore dei Lavori Pubblici

Per quanto riguarda i Lavori Pubblici, il gruppo collega la decisione del sindaco alla situazione registrata nell’ultimo anno. Secondo Assisi al Centro, il comparto sarebbe stato caratterizzato da un rallentamento delle attività, con opere annunciate ma non ancora realizzate, progetti rimasti in sospeso e interventi attesi che non avrebbero trovato attuazione.

La formazione politica sostiene che proprio questo contesto renda inevitabile una lettura politica della scelta compiuta dal sindaco, considerata una presa in carico diretta di un settore ritenuto particolarmente rilevante per l’attività dell’amministrazione comunale.

Dubbi sulla gestione dei lavori del Consiglio comunale

Assisi al Centro richiama anche quanto avvenuto durante una recente seduta del Consiglio comunale, soffermandosi sulla discussione relativa a una propria interrogazione riguardante il collegamento tra il parcheggio di Porta Nuova e Largo Properzio.

Secondo il gruppo, la redistribuzione delle deleghe sarebbe già stata definita in quel momento. Per questo motivo viene ritenuto inopportuno che alla richiesta di chiarimenti abbia risposto ancora l’assessore competente e non direttamente il sindaco, destinato di lì a poco ad assumere la responsabilità del settore. Assisi al Centro considera questo aspetto un elemento di scarsa attenzione nei confronti dell’assemblea consiliare.

Le perplessità sulla delega ai Tributi

Le osservazioni riguardano anche la revoca della delega ai Tributi all’assessore Casciarri. Nella nota, Assisi al Centro ipotizza che la decisione possa essere collegata alla posizione espressa dall’amministrazione comunale sulla mancata adesione del Comune alla cosiddetta rottamazione quinquies.

Il gruppo ricorda che in Consiglio comunale era stato spiegato come una parte consistente dei crediti fosse ritenuta di difficile riscossione e come fosse stata prevista una limitata adesione dei contribuenti, elementi che avrebbero ridotto i benefici dell’operazione. Una motivazione che, secondo Assisi al Centro, continua tuttavia a non risultare convincente.

Interrogativi sull’indirizzo politico dell’amministrazione

La decisione del sindaco alimenta anche riflessioni sul piano politico, secondo quanto sostiene il gruppo consiliare. Nella nota vengono infatti posti interrogativi sull’evoluzione dell’impostazione amministrativa seguita da Valter Stoppini, chiedendosi se la scelta rappresenti un superamento della tradizionale linea del Partito Democratico oppure l’adozione di un modello civico di centrosinistra, fino all’ipotesi di un’azione amministrativa sempre più autonoma.

Le considerazioni vengono presentate come una conseguenza dell’accentramento delle deleghe più rilevanti, interpretato quale segnale di un diverso equilibrio interno alla guida del Comune.

Attese per i prossimi risultati amministrativi

Assisi al Centro conclude sottolineando che la decisione di accentrare direttamente le deleghe ai Lavori Pubblici e ai Tributi comporta un inevitabile aumento delle responsabilità del sindaco nei confronti della città.

Secondo il gruppo consiliare, proprio perché le competenze sono ora esercitate direttamente dal primo cittadino, aumentano anche le aspettative della comunità rispetto alla capacità dell’amministrazione di imprimere un’accelerazione all’attività amministrativa. L’auspicio espresso è quello di vedere risultati concreti, tempi definiti e un cambio di passo nei settori che, secondo quanto sostenuto nella nota, hanno evidenziato ritardi nel corso dell’ultimo anno.