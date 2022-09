Search for: Search Button

Dibattito pubblico oggi e domani sul futuro della politica ad Assisi

Dibattito pubblico oggi e domani sul futuro della politica ad Assisi. La fionda le recenti urne romane con la Meloni nuova premier, nucleo centro destra. Travolto il PD che ammaina cosi’ la bandiera dell’istituzionalismo di genere in vista del nuovo volano italiano (Serrachiani?). Lo spunto tiene banco anche ad Assisi dove il PD e’ quota maggioranza nella giunta Proietti. Vice sindaco ed assessori sono le vele in ancora dove primeggia il vice sindaco politico Walter Stoppini, portatore di una messe di voti alle recenti amministrative.

di Lorenzo Capezzali

Un vice sindaco di punta che il partito intende più o meno sostenere in vista della bagarre delle regionali prossime. Assisi e’ Assisi, meglio e’ preparasi in tempo, sembrano affermare i rumors dei bei pensanti. Ai blocchi di partenza alcuni big del palcoscenico PD, a prescindere. Voci ma sicuramente da tenere in considerazione.

Una partita a scacchi preordina cautela e ironia giuste per collocarsi per l’abbisogna. Dipende dalla forza d’urto della nomenclatura attuale, sul nome di tizio o caio di sostituzione. Comunque il vice sindaco potrebbe non chiamarsi fuori sulla via di Perugia Palazzo Cesaroni!