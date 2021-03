Dimissioni Pettirossi, Assisi Domani, fulmine a ciel sereno

Dimissioni dell’assessore Pettirossi: un fulmine a ciel sereno e un gesto irresponsabile di “profonda

crisi politica e personale” che mai è emersa nei luoghi e nei momenti istituzionali di confronto,

tant’è che è egli stesso a ricordare che ha potuto occuparsi delle sue deleghe in “… piena

condivisione delle scelte politiche effettuate dall’attuale Amministrazione comunale…”.

Un atteggiamento irresponsabile e incoerente andarsene a sei mesi dalle elezioni, in piena

pandemia e senza aver fatto alcun cenno sulle presunte divergenze nell’azione di questa

amministrazione: ne sono testimonianza gli atti di giunta sempre approvati all’unanimità, e il

lavoro fatto su scuola, digitalizzazione, emergenza pandemica che oggi sono il vero, urgente

ordine del giorno.

Quando il “gioco” si fa duro, è più facile lasciare il campo piuttosto che assumersi le responsabilità,

altro che rispetto per la polis!

Assisi Domani prende atto del gesto incomprensibile e poco rispettoso della “cosa pubblica” e

della città di Assisi, che sta attraversando uno dei momenti più difficili della storia, e nel mentre

stigmatizza tempi e metodi usati dall’Assessore, ribadisce il sostegno ad una azione amministrativa

che vede al centro le cittadine e i cittadini di Assisi che, oggi più che mai, hanno bisogno di stabilità

e certezze.

Assisi Domani ha un altro concetto di politica, intesa come servizio e non colpi di testa mediatici, e

prosegue senza indugio nella sua azione per allargare la piattaforma civica aperta alle migliori

energie personali e associative: si va avanti, con la coalizione, nell’attuazione del programma, con

la massima attenzione alla scuola e ai giovani, stando vicino ai cittadini ed ai loro problemi che

sono, purtroppo, ben più gravi delle scelte personali di un assessore.

A Pastorelli e alla Lega ci sentiamo di rispondere che in tema di “colpi di scena” abbiamo

sicuramente ancora molto da imparare da precedenti amministrazioni e amministratori, e ancor

più dal suo partito non nuovo a far cadere amministrazioni comunali civiche come recentemente

abbiamo visto!

Ci attendono sicuramente mesi che richiedono un’azione coesa e determinata, per il rilancio e il

rinnovamento di Assisi.

Nella totale collaborazione e unità di intenti con Il PD, confermiamo assolutamente la fiducia nella

coalizione di governo, nella Giunta e nel Sindaco Stefania Proietti.