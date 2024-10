Dopo incontro CNA, critiche di Pastorelli alla Proietti su sanità e rifiuti

In seguito all’incontro organizzato dalla CNA che ha visto il confronto tra la presidente uscente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e la candidata del centrosinistra, Stefania Proietti, il capogruppo di Forza Italia in Regione, Stefano Pastorelli, ha attaccato duramente la Proietti. Pur non essendo presente sul palco, Pastorelli ha sottolineato come la candidata del centrosinistra continui a fare affermazioni non veritiere, in particolare su temi come la sanità e la gestione dei rifiuti, attribuendo tali falsità sia a un’impreparazione che al modo di operare già dimostrato durante la sua amministrazione del comune di Assisi.

Pastorelli ha elogiato la presidente Tesei, che secondo lui ha saputo dimostrare una leadership solida e una chiara visione per il futuro della regione. La coalizione di centrodestra, ha affermato Pastorelli, è compatta e unita su tutti i principali temi, come il rilancio della sanità pubblica e la gestione dei rifiuti, settori in cui sono stati già attuati importanti piani di sviluppo.

Un punto centrale – ha detto Pastorelli – è stato il sostegno alla realizzazione del termovalorizzatore, una soluzione che considera cruciale per risolvere il problema dei rifiuti in Umbria. Criticando duramente la Proietti, ha affermato che il centrosinistra si limita a opporsi al progetto senza proporre alternative concrete. “Non si può dire no al termovalorizzatore senza offrire soluzioni su come gestire le discariche future,” – ha dichiarato Pastorelli, riferendosi al rischio di un incremento dell’inquinamento se non si interviene adeguatamente.

Riguardo alle infrastrutture, Pastorelli ha evidenziato i progressi fatti dalla giunta Tesei, con progetti come il miglioramento della rete stradale e la riqualificazione della Ferrovia Centrale Umbra (FCU). Ha lodato l’investimento di un miliardo di euro da parte dell’Anas per modernizzare le infrastrutture umbre, sostenendo che tali interventi contribuiranno a rendere la regione un importante snodo di collegamento per il centro Italia.

Secondo Pastorelli, la differenza tra la visione politica della Tesei e quella della Proietti è netta. La coalizione di centrodestra ha un piano ben definito per il futuro, con investimenti mirati e progetti concreti per migliorare la sanità, le infrastrutture e il turismo. Al contrario, ha dichiarato Pastorelli, la sinistra è frammentata e incapace di fornire risposte chiare e soluzioni efficaci per le sfide che l’Umbria deve affrontare.

Pastorelli ha definito “imbarazzante” l’appello finale al voto fatto dalla Proietti durante l’incontro, accusandola di essersi limitata a leggere un discorso preconfezionato, pieno di promesse vaghe e ripetitive. Dall’altro lato, ha lodato la presidente Tesei, che ha saputo illustrare chiaramente i risultati ottenuti in questi anni, nonostante le difficoltà incontrate, come la pandemia di COVID-19, che ha rallentato molte delle iniziative della sua giunta.

Pastorelli ha anche sottolineato come, nonostante gli ostacoli, in soli due anni e mezzo di lavoro reale, la giunta Tesei sia riuscita a portare avanti progetti importanti per la regione, ed è per questo che ritiene fondamentale dare continuità a questo impegno per il bene dell’Umbria.

Concludendo, Pastorelli ha usato una metafora per descrivere l’operato del centrodestra in questi anni: “Abbiamo piantato un seme che ora sta crescendo, ma per continuare a far fiorire i suoi frutti, è necessario che sia guidato da una visione solida e coerente, come quella che abbiamo dimostrato di avere.” Secondo lui, la coalizione di centrodestra ha idee chiare e una solida base di supporto, mentre la sinistra appare divisa e concentrata solo sulla conquista del potere.