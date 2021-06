Chiama o scrivi in redazione

È il vostro Sindaco che vi parla, Roberto Sannipola, ragazzi senza ritrovo

di Roberto Sannipola

Buongiorno cittadini, È il vostro Sindaco che vi parla, la temperatura comincia a salire, ma la velocità di crociera resta ottima e rassicurante.

Un altro punto programmatico che ci sta particolarmente a cuore è quello dei ragazzi che non hanno alcun punto di ritrovo stabile in tutto il Comune di Assisi, e questo al di là della pandemia.

Tanto è vero che si ritrovano al McDonald, o più precisamente intorno al Mcdonald in luoghi bui, appartati e non completamente controllati.

Vorrei incontrare alcuni di questi ragazzi per capire le problematiche, i sogni, i progetti.

Contattami sui social e vediamo di fare qualcosa insieme.

Mi sembra che molti ragazzotti tra i venti e i trenta anni hanno già da tempo cominciato ad “emigrare” in altri paesi e anche questo è un fenomeno che va studiato e affrontato. Mercoledì sera ci sarà la prima riunione strategico elettorale allargata.

Contattami privatamente…. non fate prendervi dalla rassegnazione