Elezioni Assisi 2021, Roberto Sannipola si candida a sindaco con “Alternativa Riformista”

Play with Style: Partecipa con stile. E’ con questo motto Roberto Sannipola, dottore in Scienze Politiche, ha deciso di candidarsi a sindaco di Assisi per le prossime Amministrative 2021. Sannipola, nato a Foligno il 7 gennaio 1969 da sempre residente ad Assisi, sarà supportato dalla lista civica “Alternativa Riformista”. Una terza via democratica, fresca, proveniente “dal basso”. “Con Alternativa Riformista – spiega Sannipola – in un contesto in cui si percepisce fortemente, tra i cittadini, una crescente sfiducia nei confronti dei partiti, significa dare una ulteriore opportunità in una situazione socioeconomica drammatica”.

Una lista civica completamente autonoma, sganciata da destre, sinistre e centri, ma aperta al dialogo con tutti, che si pone come unico obiettivo la realizzazione di alcuni punti programmatici trasversali per il bene comune.

Sviluppo sostenibile ambientale, qualità dell’alimentazione e di una vita (ontologicamente intesa) sana, con valorizzazione di agricoltura e zootecnia biologica. Questo uno dei punti previsti nel programma, che sarà presentato nei prossimi giorni, insieme alle date per gli incontri sul territorio. Libertà di scelta terapeutica e vaccinale, miglioramento dell’accessibilità, dei servizi e del traffico nella città di Assisi con particolare attenzione per i soggetti fragili, soprattutto per i portatori di handicap. E poi ancora valorizzazione del tempo libero, con miglioramento impiantistico sportivo e punti di ritrovo per giovani e anziani, sviluppo feroce della cultura e del turismo anche in forma digitale, con necessario miglioramento della fibra ottica e della copertura Wi-Fi su tutto il territorio comunale.

“Nella competizione – dice Sannipola – verrà tenuto un comportamento assolutamente propositivo, rispettoso e mai contrario a nessuno, a partire dal linguaggio politico elettorale”.