Elezioni Assisi, M5S: “Percorso di confronto a sostegno della sindaca uscente Stefania Proietti”

Come dichiarato in queste ore da Giuseppe Conte, il Movimento 5 Stelle sta vivendo un importante processo di rilancio e di rinnovamento. Ed il Movimento umbro è pienamente in sintonia con questo cammino che ci porta con entusiasmo a lavorare per onorare al meglio i prossimi impegni elettorali della nostra regione. Per questo riteniamo che la sindaca Stefania Proietti possa essere la donna giusta per farsi portatrice di quei valori progressisti, ambientalisti e di giustizia sociale, in cui ci riconosciamo. Una personalità credibile intorno alla quale confrontarsi per valutare la nascita di una strada condivisa tra le forze civiche e del campo progressista.

Anche Assisi sta facendo i conti con i danni della pandemia. Basti pensare alle difficoltà della filiera del turismo religioso, del settore alberghiero, ma anche alle problematiche di tutte quelle realtà industriali, artigianali e commerciali le cui sofferenze non possono essere risolte con facili slogan. Storicamente la nostra operosa regione ha sempre dimostrato la capacità di resistere, di rimboccarsi le maniche nei momenti più scuri. E ha sempre cercato di crescere senza dimenticare gli ultimi.

Siamo consapevoli delle responsabilità che questo momento storico comporta, per questo sentiamo una maggiore spinta a raccogliere una sfida che può essere superata solo aprendosi all’ascolto, intercettando quel malessere che merita risposte all’altezza e non vuote pagine di propaganda. Per Assisi, da sempre crocevia nel Paese dal punto di vista valoriale, storico, culturale e religioso, è necessario fare uno sforzo per dare una risposta a tutte quelle imprese messe in ginocchio dalla pandemia. Con Stefania Proietti, l’auspicio di poter intraprendere un percorso importante e dare un contributo positivo alla Serafica e all’Umbria.

Thomas De Luca

Laura Agea

Fabrizio Leggio