Elezioni comunali Assisi, affluenza alle ore 12 supera il 13 per cento

Si vota ad Assisi il 3 e il 4 ottobre 2021. Oltre alla Città serafica anche altri 11 comuni della regione (sui 92 totali) sceglieranno il prossimo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. La consultazione interessa anche Bettona, Bevagna, Città di Castello, Nocera Umbra, Spoleto, per la provincia di Perugia, ed Amelia, Avigliano Umbro, Castel Giorgio, Montecastrilli, Otricoli, Parrano, per quella di Terni. Si vota con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno, con possibilità di ballottaggio il 17 e 18 ottobre, ad Assisi, Città di Castello e Spoleto, città con oltre 15 mila abitanti.

Affluenza ore 12 in Umbria

L’affluenza alle ore 12 in totale in Umbria è stata del 12,91% in ribasso rispetto alle precedenti consultazioni che erano state del 18,10. In provincia di Perugia si regista un’affluenza del 12,43, mentre in quella di Terni è molto più alta del 15,31, ma in ribasso rispetto alle precedenti che era stata del 17,83 in quella di Perugia e del 19,40 in quella di Terni.

Affluenza ore 12 Assisi 13,14% (precedenti 18,49)

Bettona 15,03% (precedenti 20,38)

Bevagna 11,55% (precedenti 17,66)

Città di Castello 12,82% (precedenti 17,78)

Nocera Umbra 15,91% (precedenti 20,35)

Spoleto 10,75% (precedenti 16,72)

Amelia 13,88 (precedenti 18,37)

Avigliano Umbro 13,89% (precedenti 17,27)

Castel Giorgio 18,12% (precedenti 26,50)

Montecastrilli 17,59% (precedenti 17,88)

Otricoli 17,22% (precedenti 24,08)

Parrano 14,70% (precedenti 20,52)

Per Assisi è una sfida a cinque

Con il sindaco uscente Stefania Proietti (Pd, M5s, Assisi Domani, Assisi Civica), Marco Cosimetti (Lega, FdI, FI, Insieme-Cosimetti sindaco), Luigino Ciotti (@sinistra), Francesco Fasulo (L’amore per Assisi e frazioni, Lavoro per Assisi e frazioni, Meno tasse per Assisi e frazioni, Ambiente per Assisi e frazioni, Giovani per Assisi e frazioni) e Roberto Sannipola, Alternativa Riformista.