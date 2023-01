Energia Popolare Valle Umbra sostiene Stefano Bonaccini

Nasce il Comitato Energia Popolare Valle Umbra a sostegno della candidatura a segretario nazionale del Partito Democratico di Stefano Bonaccini. Questa mattina, con una conferenza stampa presso il Digipass di Santa Maria degli Angeli, tanti amministratori ed iscritti, in presenza e da remoto, hanno presentato la propria proposta per il nuovo corso del Partito Democratico, un partito che oggi più che mai ha bisogno di una rigenerazione profonda e una netta ridefinizione delle priorità e degli strumenti che renda evidente la propria identità.

A presenziare l’assemblea Moreno Landrini, sindaco di Spello, e Claudia Ciombolini, segretario del circolo di Assisi. “In questo documento abbiamo voluto includere quei valori e quei principi che devono a nostro avviso guidare il Partito Democratico” dice Landrini “Sappiamo bene quanto sia importante la figura di un leader nelle dinamiche politiche oggigiorno ma la presenza del leader deve andare di pari passo con la presenza di contenuti dai quali ripartire per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Come dice Bonaccini, ci vuole un Partito plurale e aperto”.

“Sono stati coinvolti tanti territori perché l’intenzione è quella di ricostruire una comunità” aggiunge Claudia Ciombolini “Un circolo non può pensare di lavorare da solo ma è fondamentale una sinergia che permetta di ottenere quei risultati che singolarmente non sarebbero raggiungibili. Il cardine del nostro documento è il principio sul quale deve basarsi il nuovo PD, la lotta alle disuguaglianze.

È la chiave per tornare forza di governo e dare un futuro alle nuove generazioni. Scuola, lavoro, ambiente e sviluppo sostenibile. Quattro punti intorno ai quali sviluppare il pensiero guida del nostro partito. Bonaccini ha ricordato come oggi non ci sia bisogno di programmi di trenta pagine ma delle linee guida che possano permettere alle persone di riavvicinarsi in maniera convinta al Partito Democratico.”

Stefano Bonaccini sarà in Umbria il 13 gennaio e oltre agli appuntamenti già noti di Perugia e Terni Il mattino alle 10:30 sarà ad Assisi per incontrare iscritti e simpatizzanti.

Tanti anche gli interventi dei presenti in sala e da remoto.

Annarita Falsacappa, sindaca di Bevagna “Energia popolare rappresenta la volontà di far tesoro di quelle che sono le criticità e le richieste della gente per cercare di ascoltare i cittadini e risolvere le problematiche con concretezza e fattività in modo tale da acquisire quell’energia che per il PD diventa la forza per essere credibili”

Graziano Angeli, membro segreteria regionale “Il Partito Democratico ha bisogno di un nuovo gruppo dirigente per essere all’altezza delle sfide di oggi. Stefano Bonaccini ha la lucidità necessaria per ricoprire questo ruolo, non è legato agli ambienti di potere romani, ha un ruolo fondamentale in Emilia Romagna, una delle regioni più evolute d’Europa, dove ha saputo costruire un consenso anche al di fuori dei confini del Partito Democratico.

Joseph Flagiello, membro segreteria regionale “Ragionare sui contenuti fondanti e costituenti rispetto ai principi che ci appartengono, che sono il dna del nostro partito, significa aprire una discussione di valore, importante, un confronto e non una battaglia. Questa deve essere la modalità con la quale approcciarci al congresso, sia quello nazionale che quello locale”

Federico Gori, sindaco di Montecchio e coordinatore dei piccoli comuni “Apprezziamo la concretezza di Bonaccini, una caratteristica importante in questo momento per chi dovrà guidare il nostro Partito. Come partito di sinistra abbiamo il dovere di dare voce a tutti, di dare rappresentatività a importanza a tutti i comuni, anche ai più piccoli, che sul territorio nazionale sono tantissimi”.

Di seguito tutti i contatti per rimanere aggiornati sulle iniziative e per poter aderire al comitato:

PDvalleumbra@gmail.com

Energia Popolare Valle Umbra – Facebook

Elenco nominativi per ordine alfabetico dei Comuni:

Assisi

1 Claudia Ciombolini

2 Francesca Corazzi

3 Federica Lunghi

4 Paolo Lupattelli

Bastia

5 Pasquale Borgarelli

6 Giancarlo lunghi

Bettona

7 Lorenzo Mattioli

Bevagna

8 Annarita Falsacappa

9 Lorenzo Biagetti

Cannara

10 Lorenzo Bartolini

Castel Ritaldi

11 Sante Mesca

Foligno

12 Graziano Angeli

13 Claudia Minelli

14 Elia Sigismondi

15 Giovanni Patriarchi

Giano

16 Maria Pia Bruscolotti

17 Marco Clementini

Massa Martana

18 Francesco Federici

Montecchio

19 Federico Gori

Montefalco

20 Daniele Morici

Nocera Umbra

21 Massimo Montironi

22 Stefania Tinti

23 Giorgio Gasparri

24 Fabio Capponi

25 Donatello Tinti

26 Stefano Beni

Spello

27 Moreno Landrini

28 Enzo Napoleoni

29 Carlo Stelletti

Spoleto

30 Stefano Lisci

31 Giorgio Dionisi

32 Federico Cesaretti

33 Marco Trippetti

34 Danilo Chiodetti

35 Rosanna Mazzoni

36 Roberto Paolucci

Trevi

37 Dino Sperandio sindaco

38 Paolo Pallucchi assessore