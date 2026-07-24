Fasulo attacca il Comune: scontro sul sopralluogo al Migaghelli

Legge elettorale, Tajani “Le preferenze non sono la chiave di tutto” ROMA (ITALPRESS) – “Per noi andava bene la legge così come era stata approvata alla Camera. Se ci saranno degli emendamenti li esamineremo, valuteremo, i nostri gruppi parlamentari si riuniranno, studieranno le proposte e poi decideranno come votare la proposta che eventualmente verrà fatta dai nostri alleati, senza pregiudizi ma senza costrizioni”. Così il vicepremier, […]

Gli Usa impongono nuovi dazi fino al 12,5% a oltre 60 partner commerciali WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’amministrazione del presidente americano Donald Trump, introdurrà da oggi una nuova tornata di dazi compresi tra il 10% e il 12,5% sulle importazioni provenienti da oltre 60 partner commerciali degli Stati Uniti. La misura, annunciata dall’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR), viene giustificata con la necessità […]

La Cina estende il regime a dazi zero a 63 Paesi PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Attualmente la Cina ha concesso politiche a dazi zero a 63 Paesi, come ha dichiarato ieri un funzionario doganale, mentre il Paese si sta attivando per ampliare ulteriormente la propria apertura ad alto standard. Durante il periodo 2026-2030, l’autorità doganale continuerà ad ampliare i mercati diversificati, ha affermato Sun Meijun, direttrice […]

Cina, le imprese statali aumentano gli investimenti in ricerca e sviluppo PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le imprese statali (SOE) cinesi amministrate direttamente dal governo centrale hanno intensificato gli sforzi per ottenere risultati significativi nelle tecnologie chiave, con investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) aumentati del 3,8% su base annua nel primo semestre del 2026 (H1). Secondo la Commissione per la supervisione e l’amministrazione degli asset statali […]

Via libera alla riforma della rete carburanti, Urso “Svolta storica” ROMA (ITALPRESS) – Via libera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, alla riforma della rete di distribuzione dei carburanti, contenuta nel disegno di legge annuale 2026 per il mercato e la concorrenza. “E’ una svolta storica, una riforma attesa da anni per un settore […]

Minori, Meloni “Principio del ddl è che chi sbaglia paga, anche a 15 o 16 anni” ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull’imputabilità dei minori. Comincia da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia […]

Ascolti “Mondiali” per la Rai, Mazzocchi “E’ il frutto del lavoro di squadra” "Abbiamo cercato di modernizzare i programmi, ci aspettavamo riscontri positivi anche se non cosi'"

Cina, un piano quinquennale per lo sviluppo delle energie rinnovabili PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha varato ufficialmente il suo piano per lo sviluppo delle energie rinnovabili durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), come ha dichiarato oggi l’Amministrazione nazionale dell’energia (NEA). Il documento è stato pubblicato congiuntamente dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e dalla NEA, sottolineando che, durante […]

Al Tour Carapaz vince la 18^ tappa, Pogacar saldamente in maglia gialla Il ciclista ecuadoriano si impone in solitaria, lo sloveno "controlla" agilmente il gruppo dei migliori.