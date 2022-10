Search for: Search Button

FdI, per il Comune farsi pignorare la Tesoreria è conveniente

La replica del Comune di Assisi dimostra un’arroganza inaccettabile, perché si vorrebbe far credere che, quasi quasi, subire un pignoramento sia conveniente. O, comunque, che tutto questo sia gratis. Se, come si afferma, il debito fosse stato integralmente pagato, il Comune avrebbe già potuto ottenere la liberazione delle somme pignorate, mediante semplice comunicazione del creditore alla banca, senza attendere l’udienza del 16.11. E’ una procedura semplice.

FdI – Il Comune, quindi, non ce la racconta giusta. La “spasmodica attenzione” che abbiamo deriva dalla preoccupazione per una gestione dannosa per le casse comunali e verso i cittadini. Non si tratta di semplici “questioni e ad atti di natura esclusivamente gestionale“, ma di denaro pubblico.

I conti, comunque, li faremo alla fine e non sarà stato “tanto rumore per nulla“, perché i pignoramenti non sono affatto convenienti per chi li subisce e men che meno gratis.

Ma questo i cittadini lo sanno bene e non si lasceranno incantare.

Fratelli d’Italia – Assisi