Francesco Fasulo entra in Forza Italia per Assisi

Correrà con Eolo Cicogna alle comunali del 25-26 maggio

Francesco Fasulo ufficializza la sua adesione a Forza Italia e annuncia la candidatura alle elezioni amministrative del Comune di Assisi, in programma per domenica 25 e lunedì 26 maggio, a sostegno del candidato sindaco Eolo Cicogna. L’ingresso del nuovo esponente è stato salutato con favore dalla dirigenza del partito, che ne ha sottolineato il contributo in termini di valori, esperienza e radicamento territoriale.

Andrea Romizi, coordinatore regionale del partito, ha evidenziato l’importanza del nuovo innesto, definendolo un valore aggiunto per la proposta politica del centrodestra nella città serafica. L’arrivo di Fasulo, secondo Romizi, consolida una linea fatta di attenzione concreta ai bisogni delle comunità locali, di coerenza nei programmi e di affidabilità nelle risposte. Il progetto per Assisi e le sue frazioni – ha ribadito – punta a una crescita condivisa e a un cambiamento positivo, centrato sul protagonismo dei territori e sul dialogo con i cittadini, in piena sinergia con la visione amministrativa di Eolo Cicogna.

Francesco Fasulo

Sulla stessa linea anche Evian Morani, coordinatore comunale di Forza Italia, che ha sottolineato come l’ingresso di Fasulo rappresenti un tassello fondamentale per costruire un partito sempre più aperto e vicino ai cittadini. Le qualità personali e professionali del nuovo candidato sono state indicate come rappresentative dei valori ispiratori del Partito Popolare Europeo. Secondo Morani, la passione e la tenacia che Fasulo porta con sé, unite a una profonda conoscenza dei temi culturali e spirituali, daranno nuovo impulso all’azione del partito sul territorio, rafforzandone il ruolo di interlocutore autorevole sia ad Assisi che in ambito regionale.

Nel suo intervento, Francesco Fasulo ha richiamato il pensiero del Presidente Silvio Berlusconi, sottolineando come la libertà, intesa come espressione della dignità e delle capacità umane, sia il fondamento del suo impegno. La scelta di unirsi a Forza Italia è motivata dalla volontà di contribuire alla costruzione di un progetto politico radicato nei principi della solidarietà, dello sviluppo sostenibile e del rispetto delle persone. Fasulo ha espresso gratitudine verso la dirigenza nazionale e locale per l’accoglienza ricevuta e ha manifestato la propria disponibilità a lavorare con responsabilità e dedizione al servizio della cittadinanza.

La decisione di candidarsi alle elezioni comunali con Forza Italia è accompagnata da un chiaro obiettivo: supportare il programma di Eolo Cicogna, candidato sindaco, con cui condivide visione valoriale e sensibilità umana. L’impegno, ha dichiarato Fasulo, sarà quello di rappresentare i cittadini di Assisi e delle frazioni con onestà e competenza, affrontando le problematiche quotidiane e valorizzando il territorio sotto il profilo economico, sociale e turistico.

Francesco Fasulo

Fasulo ha inoltre fatto riferimento alla necessità di rendere la politica uno strumento di servizio, capace di migliorare concretamente la qualità della vita. Nel suo messaggio ha richiamato anche l’insegnamento sociale della Chiesa, citando la “Populorum Progressio” di San Paolo VI, per ribadire la centralità della politica come atto di carità verso la comunità. L’obiettivo dichiarato è quello di promuovere uno sviluppo inclusivo, capace di garantire dignità, sicurezza e opportunità a ogni fascia della popolazione: bambini, giovani, adulti, anziani e persone con disabilità.

La sua candidatura punta a un rilancio delle potenzialità del territorio comunale in chiave turistica, imprenditoriale e infrastrutturale, attraverso una visione moderna che tenga conto delle esigenze attuali senza perdere il legame con le radici culturali e spirituali di Assisi.

Francesco Fasulo

Con questa adesione, Forza Italia rafforza la propria presenza nel panorama politico assisano, consolidando una lista composta da figure rappresentative e motivate. Il sostegno a Eolo Cicogna, già delineato nei mesi precedenti, si arricchisce ora di un nuovo elemento che promette di contribuire al dibattito elettorale con contenuti e proposte concrete.

L’annuncio della candidatura avviene a poche settimane dal voto, in un contesto in cui la competizione elettorale per la guida di Palazzo dei Priori entra nel vivo. Il centrodestra si presenta compatto e con un programma fondato su ascolto, partecipazione e sviluppo. L’ingresso di Fasulo rappresenta, in questo scenario, un segnale politico preciso e una scelta strategica per ampliare il consenso e rafforzare la proposta del partito sul territorio assisano.