Francesco Mignani, Carlo Migliosi chi? Ha preso un abbaglio

Non conosco il consigliere Migliosi e credo che abbia preso un forte abbaglio nel rispondere al consigliere regionale Pastorelli pur citandomi al suo posto, nell’intestazione dell’articolo presentato. Si intravede anche un piccolo sgarbo istituzionale.

Certo é che non appare una buona presentazione delle proprie ragioni se si prendono simili cantonate. Il lettore ne risulta disorientato tanto da far pensare che la credibilità dell’articolo lasci anche un po’ a desiderare.

Per ciò che mi riguarda, in merito alla mobilità sostenibile ho avanzato alcune proposte visto che la tanto sbandierata alternativa slow in quattro anni di amministrazione non è stata minimamente attuata. Forse una risposta in tal senso, il consigliere la dovrebbe e me ma soprattutto a tutti i cittadini assisani che dal programma 2016/21 si aspettavano soluzioni in questo senso, lungi ancora da avverarsi.