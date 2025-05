Fratelli d’Italia ad Assisi, focus su cultura e sicurezza

Due incontri a sostegno del candidato sindaco Eolo Cicogna

Fratelli d’Italia ad Assisi – Due incontri pubblici organizzati da Fratelli d’Italia si terranno ad Assisi il 19 e 20 maggio, come parte della campagna elettorale per il candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Eolo Cicogna. Gli appuntamenti, entrambi aperti alla cittadinanza e ai mezzi di informazione, vedranno la partecipazione di esponenti del Governo Meloni e si concentreranno su due temi centrali per il futuro della città: la sicurezza e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Il primo incontro è previsto per lunedì 19 maggio alle ore 17.30 presso l’hotel Cenacolo. Il dibattito, intitolato “Priorità sicurezza”, sarà incentrato sulle strategie per garantire un miglior presidio del territorio e un rafforzamento delle condizioni di ordine pubblico ad Assisi. A prendere parte all’evento saranno il sottosegretario al Ministero dell’Interno, Emanuele Prisco, il candidato sindaco sostenuto dal centrodestra, Eolo Cicogna, e il coordinatore locale di Fratelli d’Italia, Michele Leonelli.

Nel corso dell’incontro saranno affrontate le principali criticità percepite dai cittadini sul fronte della sicurezza urbana, con riferimento anche alla necessità di un potenziamento degli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine. Si parlerà inoltre dell’importanza della sinergia tra amministrazioni locali e istituzioni centrali per un controllo efficace del territorio e per promuovere una cultura della legalità condivisa. Il confronto sarà aperto al pubblico e costituirà un momento di approfondimento su un tema che Fratelli d’Italia ha posto al centro della propria azione politica.

Il giorno seguente, martedì 20 maggio, sarà la volta di un appuntamento dedicato alla valorizzazione culturale e artistica della città, dal titolo “Storia, Arte, Futuro”. L’incontro si terrà alle ore 18.00 presso la Tenuta San Masseo. Interverranno il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, il commissario straordinario di governo per la ricostruzione, senatore Guido Castelli, e nuovamente il candidato Eolo Cicogna.

Il tema della serata sarà incentrato sull’identità storica e culturale di Assisi, patrimonio riconosciuto a livello mondiale, e sulla necessità di coniugare la tutela di questo patrimonio con strategie di sviluppo che siano capaci di generare ricadute positive per l’intera comunità. L’incontro punterà a evidenziare il ruolo delle politiche culturali non solo come strumenti di conservazione, ma anche come leve di innovazione e crescita economica per i territori.

Durante la serata si affronteranno inoltre le prospettive legate agli interventi di ricostruzione, in particolare nei contesti colpiti da eventi sismici, e alle opportunità offerte dai fondi nazionali ed europei. Si discuterà dell’importanza di una pianificazione urbana integrata con le politiche culturali e del ruolo della governance locale nel rendere operative le misure di sostegno promosse dal governo centrale.

Fratelli d’Italia intende, attraverso questi due appuntamenti, rimarcare il proprio sostegno alla candidatura di Eolo Cicogna, presentato come figura di sintesi tra esperienza amministrativa e rinnovamento. La sua proposta politica si fonda, secondo i promotori, sulla volontà di costruire una città più sicura, moderna e capace di valorizzare le proprie radici.

La partecipazione di esponenti di governo agli eventi rappresenta un segnale politico forte in vista delle prossime elezioni amministrative, contribuendo a confermare la centralità del territorio assisano nell’ambito delle strategie del centrodestra a livello regionale e nazionale. Entrambi gli incontri si configurano come momenti di confronto diretto tra cittadini e rappresentanti delle istituzioni, con l’obiettivo di raccogliere proposte, ascoltare istanze e presentare il programma elettorale del candidato della coalizione.

Gli organizzatori hanno rivolto l’invito alla partecipazione non solo alla cittadinanza, ma anche agli organi di stampa e alle emittenti locali, sottolineando la volontà di garantire la massima trasparenza e condivisione rispetto agli obiettivi programmatici delineati per il governo della città.

Le due giornate di incontri si inseriscono nel contesto più ampio della campagna elettorale per le amministrative di Assisi, in una fase cruciale per la definizione delle alleanze e dei programmi che guideranno la prossima consiliatura. I temi scelti da Fratelli d’Italia per questi appuntamenti rappresentano alcune delle direttrici principali su cui si articolerà la proposta politica della coalizione, in linea con le priorità indicate dal Governo nazionale.