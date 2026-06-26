Fratelli d’Italia Assisi sollecita disinfestazione e Piano Calore

L’opposizione chiede interventi e informazioni su tutela sanitaria

Fratelli d’Italia Assisi – Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia Assisi interviene sulla gestione delle misure estive rivolte alla tutela della salute pubblica, chiedendo all’Amministrazione comunale di rendere noti i programmi relativi alla disinfestazione e al Piano Calore 2026. La presa di posizione arriva a fine giugno, in un periodo caratterizzato da temperature elevate e dall’avvio della fase più intensa della stagione estiva.

Secondo Fratelli d’Italia Assisi, principale forza di opposizione in Consiglio comunale, non sarebbero ancora state comunicate ai cittadini le iniziative previste per contenere la proliferazione di zanzare e altri insetti né le misure dedicate alla protezione delle persone più vulnerabili durante le ondate di calore.

Il gruppo consiliare evidenzia come gli interventi di disinfestazione rappresentino un aspetto rilevante non solo per il benessere della popolazione residente, ma anche per l’immagine di una città a forte vocazione turistica come Assisi. Per questo motivo sottolinea la necessità di una pianificazione preventiva e di un coordinamento tecnico con l’Azienda USL competente, affinché le operazioni possano essere svolte secondo una programmazione definita.

Nella nota viene osservato che, nonostante l’avanzare della stagione, non sarebbe stato diffuso alcun calendario relativo ai trattamenti larvicidi e adulticidi previsti sia nel centro cittadino sia nelle frazioni. Fratelli d’Italia Assisi ritiene che la programmazione e la relativa comunicazione avrebbero dovuto essere predisposte con anticipo, così da evitare eventuali criticità durante i mesi più caldi.

L’opposizione richiama inoltre l’attenzione sul Piano Calore 2026, considerato uno strumento essenziale per garantire assistenza alla popolazione anziana, alle persone fragili e a chi vive in condizioni di particolare vulnerabilità durante le ondate di afa.

Secondo il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia Assisi, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto rendere pubbliche le informazioni riguardanti i servizi disponibili, i recapiti di assistenza, gli eventuali presidi territoriali e le misure di supporto previste per affrontare le alte temperature.

Nella comunicazione, Fratelli d’Italia Assisi sostiene che la mancanza di informazioni su questi due fronti rappresenti un elemento di criticità amministrativa e chiede alla Giunta comunale di fornire tempestivamente chiarimenti.

In particolare, il gruppo consiliare domanda la pubblicazione del calendario degli interventi di disinfestazione programmati per il centro storico e le frazioni, oltre alla diffusione dei dettagli operativi del Piano Calore 2026, con particolare riferimento agli strumenti di assistenza destinati agli anziani e alle categorie più esposte ai rischi legati alle elevate temperature.

La nota è sottoscritta dalla capogruppo di Fratelli d’Italia Assisi, Serena Morosi, e dal consigliere comunale Daniele Martellini, che ribadiscono l’intenzione del gruppo di proseguire l’attività di segnalazione delle richieste avanzate dai cittadini in materia di decoro urbano, sicurezza e servizi pubblici.