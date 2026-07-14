Futuro Nazionale rilancia: solo il centrodestra resta riferimento

Iran, colpiti depositi di armi e altre strutture militari Usa in Bahrein MILANO (ITALPRESS) – Alcuni depositi logistici di armi, un centro per le comunicazioni satellitari e l’edificio residenziale delle forze statunitensi sono stati presi di mira da missili e droni iraniani in Bahrein. Lo ha ammesso la stessa Guardia rivoluzionaria iraniana in un comunicato stampa. “Nel secondo ciclo di attacchi missilistici e con droni, l’Iran ha […]

La Cina punta sulle sue praterie per migliorare l’ecosistema nazionale HOHHOT (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Negli ultimi anni le praterie cinesi hanno registrato costanti miglioramenti ecologici, con progressi significativi sia nella funzionalità sia nella produttività degli ecosistemi delle praterie, secondo i dati ufficiali diffusi oggi. La superficie delle praterie in buono stato e in stato discreto ammonta attualmente a 180 milioni di ettari, pari a circa […]

Cina, nuovi esperimenti scientifici per la stazione spaziale Shenzou-23 PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’equipaggio della missione spaziale Shenzhou-23, composto da tre membri, ha testato con successo un dispositivo aggiornato per la misurazione della massa in orbita presso la stazione spaziale cinese, mentre i tre astronauti si avvicinano al loro 50esimo giorno in orbita con un programma di esperimenti scientifici in costante espansione. Oltre a […]

Tavolo di consultazione al Mit, in arrivo bando tipo per le concessioni balneari ROMA (ITALPRESS) – Questo pomeriggio il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha partecipato al tavolo di consultazione per la redazione del bando tipo dei balneari che dopo decenni di attesa metterà ordine sul tema delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. “Lo schema del bando – spiega il Mit in una nota […]

Carburanti, Urso “In caso di aumento prezzi misure specifiche e mirate” MILANO (ITALPRESS) – “Qualora questo perdurare del blocco dello Stretto di Hormuz dovesse comportare anche un aumento del prezzo dei carburanti alla fonte, interverremo come abbiamo fatto fin dall’inizio con misure specifiche e mirate. Quello che questa vicenda ci deve insegnare è che occorre realizzare politiche di lungo respiro, per ridurre la dipendenza dall’estero e […]

Renault rilancia il GPL con il nuovo motore Eco-G 120 VARESE (ITALPRESS) – Il GPL si afferma come una soluzione di mobilità alternativa, al tempo stesso accessibile e comprovata. Derivato prevalentemente dalla produzione di gas naturale, si distingue per la stabilità nel tempo ed il ridotto impatto ambientale. Particolarmente diffuso nei Paesi del bacino mediterraneo ed in Europa centrale ed orientale, il GPL può contare […]

Cina, obiettivo innalzare a 80 anni la prospettiva di vita media PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina punta ad aumentare l’aspettativa media di vita a 80 anni entro il 2030, rispetto ai 79,25 anni registrati nel 2025, nell’ambito di un impegno costante volto a migliorare i servizi medici pubblici e a promuovere l’iniziativa per una Cina Sana. Approvato dal Consiglio di Stato, il piano mira ad […]

Meloni “A Palermo controlli straordinari, forse anche con l’Esercito” PALERMO (ITALPRESS) – “Il ministro Piantedosi ha assegnato 90 agenti in più per il controllo del territorio. Sono unità che si sommano alle 850 già destinate a quest’area dal 2025 ad oggi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo a una riunione straordinaria del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, […]

Riparte l’Inter, Marotta “Servono fame e umiltà per rivincere” Salta l'arrivo di Khalaili: non ha superato le visite per l'idoneita' agonistica