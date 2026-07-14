Futuro Nazionale rilancia: solo il centrodestra resta riferimento

Assisi, il partito ribadisce identità e respinge ogni illazione
Futuro Nazionale chiarisce la propria posizione politica
Futuro Nazionale Assisi interviene pubblicamente per smentire le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane sul posizionamento politico del movimento. Il partito afferma che le ricostruzioni diffuse in questo periodo sarebbero prive di fondamento e ribadisce con decisione la propria collocazione nell’area della destra e del centrodestra.
Secondo quanto comunicato dalla formazione politica, le voci emerse avrebbero alimentato dubbi sulla linea perseguita dal partito. Per questo motivo il coordinamento di Assisi ha ritenuto necessario intervenire con una presa di posizione ufficiale, allo scopo di definire in modo netto la propria identità e chiarire quali siano i riferimenti politici considerati naturali.
La nota sottolinea che il partito non intende modificare la propria impostazione, indicando esclusivamente nelle forze del centrodestra gli interlocutori con cui confrontarsi sulle questioni amministrative e politiche che riguardano il territorio.
Confermata la collocazione nell’area del centrodestra
Nel documento diffuso da Futuro Nazionale Assisi viene evidenziato come il progetto politico continui a riconoscersi nei valori della destra, ritenuti elementi imprescindibili dell’azione del movimento.
Il partito spiega che esistono principi considerati non negoziabili e che tali riferimenti rappresentano il limite oltre il quale non saranno accettati compromessi politici. Tra gli obiettivi dichiarati viene indicata la tutela degli interessi dei cittadini, considerata prioritaria rispetto a qualsiasi altra valutazione.
La formazione politica esclude quindi aperture verso schieramenti differenti, ribadendo che il dialogo potrà svilupparsi esclusivamente all’interno del perimetro del centrodestra e nel rispetto delle linee programmatiche che caratterizzano il movimento.
Disponibilità al confronto sui temi delle città
Nel comunicato viene comunque evidenziata la volontà di partecipare a un confronto pubblico sui principali temi che riguardano il futuro delle comunità locali.
Futuro Nazionale afferma di non sottrarsi al dibattito politico, ritenendolo uno strumento utile per affrontare le questioni amministrative e individuare soluzioni nell’interesse dei cittadini. Il confronto, precisa il partito, dovrà però svolgersi nel rispetto dei valori e dei principi che ne caratterizzano l’identità politica.
La nota richiama inoltre la crescita registrata dal movimento sia sul piano nazionale sia a livello locale. Secondo il partito, questo sviluppo renderebbe ormai Futuro Nazionale un interlocutore significativo nel dibattito interno all’area del centrodestra.
Obiettivo dichiarato: rafforzare un centrodestra unito
Un altro passaggio della comunicazione riguarda la missione che il movimento attribuisce alla propria attività politica.
Futuro Nazionale richiama infatti l’obiettivo di contribuire al rafforzamento del centrodestra, promuovendo un percorso ritenuto coerente con i principi fondanti del partito. Nel testo si afferma inoltre che la nascita del movimento sarebbe stata motivata dalla volontà di riportare il centrodestra su una linea politica ben definita, evitando impostazioni considerate troppo moderate o compromessi ritenuti al ribasso.
La formazione politica sostiene che il proprio percorso continuerà seguendo questa impostazione, senza modificare la collocazione dichiarata né gli obiettivi fissati.
La posizione del coordinamento di Assisi
Nella parte conclusiva del comunicato, Futuro Nazionale Assisi ribadisce la volontà di proseguire il confronto con tutte le realtà politiche del centrodestra che condividano l’obiettivo di mettere al centro gli interessi dei cittadini.
Il partito evidenzia come il proprio percorso di crescita rappresenti, a suo giudizio, la risposta alle ricostruzioni e alle indiscrezioni diffuse nelle ultime settimane. La posizione ufficiale espressa dal coordinamento assisano conferma quindi la permanenza nell’area del centrodestra, escludendo cambiamenti di indirizzo politico e riaffermando la disponibilità a collaborare esclusivamente con le forze che si riconoscono nello stesso schieramento.
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