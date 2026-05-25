Futuro Nazionale, sicurezza e tolleranza Zero: boom di firme a Santa Maria degli Angeli

Successo per Futuro Nazionale a Santa Maria degli Angeli

Un’ampia partecipazione di cittadini ha caratterizzato la giornata elettorale e di mobilitazione sociale svoltasi a Santa Maria degli Angeli. I comitati territoriali di Bastia Umbra e di Assisi del movimento politico Futuro Nazionale hanno unito le forze per promuovere una raccolta firme congiunta. L’iniziativa, intitolata significativamente “Tolleranza Zero sulla Sicurezza”, ha visto anche l’avvio della campagna di tesseramento annuale per la stessa organizzazione. Secondo gli organizzatori, l’affluenza ha superato ogni aspettativa locale, stabilendo un primato di sottoscrizioni per l’area geografica di riferimento e delineando un potenziale mutamento negli equilibri del consenso della zona.

La reazione della comunità residente sul delicato nodo del monitoraggio urbano e del rispetto delle regole si è rivelata estremamente netta. L’elevato volume di moduli siglati e l’ingresso di numerosi nuovi iscritti confermano, di fatto, l’espansione del progetto d’area. Questo traguardo viene considerato cruciale dai rappresentanti delle sezioni comunali, ma assume pure un valore strategico più ampio in relazione alla leadership nazionale di Roberto Vannacci.

Gli obiettivi dei comitati e le dichiarazioni dei portavoce

I referenti delle due sezioni comunali coinvolte hanno espresso una profonda soddisfazione subito dopo la chiusura dei banchetti informativi attraverso un comunicato diffuso congiuntamente. Filiberto Franchi, responsabile per Bastia Umbra, e Roberto Pierotti, omologo per la città di Assisi, hanno voluto sottolineare l’importanza dell’evento pubblico.

I due esponenti hanno spiegato che la risposta della popolazione dimostra chiaramente come la salvaguardia dell’ordine pubblico rappresenti una necessità non più differibile per i residenti. Nei territori comunali coinvolti si starebbe strutturando una tendenza innovativa, capace di unire l’eredità valoriale della destra tradizionale a una prospettiva orientata al domani. Proprio attraverso la parola d’ordine della massima fermezza, i gruppi locali intendono proseguire il lavoro di presidio e di proposta politica per assicurare migliori standard di protezione a vantaggio delle famiglie.

Il radicamento del movimento nella provincia di Perugia

Il responso di questa iniziativa di piazza consolida la presenza della proposta politica guidata dai due coordinatori, la quale punta a legare l’identità locale alla fermezza amministrativa. Le strutture di base hanno espresso un ringraziamento formale a tutti coloro che hanno apposto la propria firma sui registri. Gli stessi comitati hanno infine annunciato che l’evento rappresenta soltanto il primo passo di una serie programmata di attività sul territorio umbro.