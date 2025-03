Eolo Cicogna spiega il simbolo della sua lista civica – Video con le sue parole

Il logo rappresenta la tradizione familiare e il legame con Assisi

Il logo rappresenta la tradizione – In un video pubblicato su YouTube, Eolo Cicogna, candidato civico alla carica di Sindaco di Assisi, ha rivelato il significato profondo del logo scelto per la sua lista civica. Il simbolo, che accompagnerà Cicogna nella campagna elettorale, è un richiamo forte alla sua storia familiare e alle radici che lo legano al territorio.

Il logo in questione presenta una cicogna, un animale che ha sempre avuto un legame speciale con la famiglia di Cicogna. Questa figura rappresenta il marchio di fabbrica che è stato usato dal nonno di Eolo per molti anni, quando gestiva una industria di macchine olearie e per la trebbiatura. “Questa piastrina di metallo, che per me ha un grande valore, rappresenta me stesso in poche parole,” ha dichiarato Eolo Cicogna nel video, mostrando la targhetta che veniva applicata sui macchinari prodotti dalla fabbrica di famiglia.

Il simbolo scelto per il logo della sua lista civica non è solo un richiamo alla tradizione, ma anche un omaggio al nome e alla storia del nonno di Eolo Cicogna, che gli ha trasmesso il suo nome e il valore del lavoro. “Mio nonno si chiamava Eolo e mi ha dato il suo nome. Questo marchio di fabbrica è un simbolo di famiglia e di lavoro,” ha continuato il candidato, aggiungendo che la cicogna, che spicca sopra i tetti della vecchia fabbrica di Petrignano di Assisi, è l’emblema del legame duraturo della sua famiglia con il territorio.

Il logo è stato pensato come un modo per riprendere e rivisitare il simbolo storico della fabbrica, ma con l’intento di adattarlo alla sua candidatura. I colori scelti, rosso e blu, sono un chiaro riferimento ai colori del comune di Assisi, con il quale Eolo Cicogna vuole simboleggiare il suo forte impegno verso la città e la sua tradizione. L’uso di questi colori nel logo è una scelta che intende rafforzare il legame con la comunità e con l’identità storica di Assisi, un aspetto che per Cicogna è fondamentale nella sua proposta politica.

Nel video, Cicogna ha anche parlato dell’importanza di portare avanti il lavoro iniziato dalla sua famiglia, cercando di mantenere vivo il ricordo di chi ha costruito con fatica e dedizione l’industria locale. Il candidato ha sottolineato che la sua candidatura non è solo un’opportunità politica, ma anche un modo per restituire alla città ciò che la sua famiglia ha dato negli anni, attraverso il simbolo che rappresenta la continuità e l’impegno verso la comunità di Assisi.

Il logo scelto, dunque, non è solo un elemento visivo, ma un vero e proprio messaggio che incarna i valori di Eolo Cicogna: la tradizione, il lavoro e l’attaccamento al territorio. È un simbolo che racconta una storia di famiglia, ma che guarda anche al futuro, con un chiaro obiettivo: fare di Assisi una città in grado di crescere e innovarsi mantenendo salde le radici del suo passato.

Con questo gesto, Cicogna ha voluto dare un forte segnale di continuità e di rinnovamento, facendo della sua candidatura un progetto che affonda le sue radici nella storia della sua famiglia, ma che è proiettato verso le sfide future. Il simbolo della cicogna, con la sua forte carica simbolica, diventa così il punto di partenza di una campagna elettorale che intende essere tanto un ritorno alle origini quanto uno sguardo verso il futuro di Assisi.

Concludendo il video, Cicogna ha invitato i cittadini a riflettere sul valore di un simbolo che non solo racconta la sua storia personale, ma che rappresenta anche un desiderio di impegno per la città: “Con questo logo, porterò avanti la mia visione per una Assisi che guarda avanti, ma che non dimentica mai da dove proviene.”