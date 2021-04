Il PD con grande soddisfazione la nomina di Paola Vitali

Il Partito Democratico accoglie con grande soddisfazione la nomina di Paola Vitali come nuovo Assessore del Comune di Assisi. La scelta, condivisa insieme all’altra lista di maggioranza Assisi Domani, è stata fatta al termine di un confronto aperto e cordiale. Paola Vitali, donna ampiamente conosciuta nel territorio assisano, rappresenta una validissima espressione delle realtà associative, in particolare legate a Santa Maria degli Angeli, nelle quali si è distinta come promotrice di numerose iniziative e ricoprendo importanti incarichi anche nel mondo del volontariato. A lei va un grande ringraziamento per aver accettato questa sfida capitata in un momento così delicato sotto molti punti di vista.

Paola è pronta e determinata a mettersi in gioco e siamo convinti rappresenterà una validissima risorsa per il Partito Democratico di Assisi anche per il prossimo futuro. L’intero direttivo del Partito si è espresso positivamente nell’indicarla per tale ruolo e siamo convinti che insieme a tutta la nostra squadra di governo potrà gestire nel migliore dei modi questi ultimi mesi prima delle elezioni di autunno.

Uno sguardo necessariamente proiettato verso la prossima tornata elettorale a ribadire il supporto granitico alla candidatura di Stefania Proietti da parte di tutti i rappresentanti ora in carica e del Partito Democratico di Assisi.