Apertura parcheggio a servizio polo scolastico Petrignano di Assisi

da Paola Vitali – Candidata Partito Democratico

Questa mattina è stato aperto al pubblico il parcheggio antistante il polo scolastico di Petrignano di Assisi per una spesa di circa 450 mila euro. Il parcheggio conta 120 posti auto ed è dotato di tutti gli accessi pedonali specifici anche per le persone con disabilità. Presenta inoltre anche un’agevolazione alla manovra grazie ad uno slargo sulla destra che diventa una sorta di rotonda.

Questo è il terzo di tre interventi sulle aree di sosta in prossimità delle scuole del nostro territorio dopo quelli di Rivotorto e Palazzo. L’attenzione nei confronti del mondo della scuola è oggi più che mai centrale nella nostra visione politica e a conferma di ciò portiamo i fatti.

Rendere fruibile un servizio come questo rappresenta un valore aggiunto per la scuola stessa. Fare in modo che i nostri plessi attirino sempre più ragazzi non solo grazie alla qualità della didattica ma anche per la qualità delle strutture. Interventi richiesti da tanto tempo e mai realizzati, finalmente sono realtà.