Assisi, l’Associazione, Italia-Tibet incontra il sindaco Stefania Proietti

Il sindaco Stefania Proietti, martedì 25 febbraio, ha ricevuto l’Associazione Italia-Tibet che ha donato alla città di Assisi la bandiera del “paese delle nevi”, spiegando il significato dei sei raggi rossi che attraversano il cielo blu, simbolo delle sei tribù che diedero origine al popolo del Tibet.

Il referente per l’Umbria, Pier Francesco Quaglietti, ha portato i saluti del presidente nazionale Claudio Cardelli, ricordando al sindaco di Assisi il lavoro svolto dall’Associazione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violazione dei diritti umani in Tibet da circa settant’anni.

Per fare questo sono state organizzate mostre, convegni, rassegne cinematografiche e Festival del Tibet.

Assisi ha ospitato il Dalai Lama e questo, ha scritto Claudio Cardelli nella lettera indirizzata a Stefania Proietti, rafforza lo spirito di fratellanza con la città di San Francesco.

Stefania Proietti ha ringraziato l’Associazione Italia-Tibet per la visita e per il dono della bandiera, evidenziando come l’amministrazione sia particolarmente attenta al rispetto dei diritti umani, inalienabili per ogni essere umano in qualsiasi parte del mondo.

Il sindaco ha ricordato quanto fatto dall’amministrazione in questo campo, confermando la disponibilità a ulteriori incontri e a iniziative di pace effettuate congiuntamente.