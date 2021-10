Complimenti del ministro del turismo Garavaglia al sindaco Stefania Proietti

P

oco prima del conferimento del primo premio “” assegnato ad Assisi in quanto meta più amata dai turisti nel 2020, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia si è intrattenuto con il sindaco Stefania Proietti in visita allo stand riservato alla Regione Umbria al TTG Travel Experience, la fiera del turismo B2B in svolgimento a Rimini.

Ufficio Stampa comune di Assisi

Il titolare del dicastero ha rivolto i complimenti al sindaco per l’ambito riconoscimento ed entrambi si sono soffermati sulla ripresa del turismo in Italia dopo la grave crisi pandemia che ha messo in ginocchio tantissime attività economiche, crisi che si è sentita molto anche ad Assisi, e per la quale l’amministrazione comunale si è tanto adoperata nel richiedere sostegni e ristori. Infatti si è parlato del provvedimento diventato noto come Città Santuario che prevede aiuti economici ai titolari di attività che hanno risentito della crisi e anche di altri progetti in cantiere e di iniziative realizzate.

A proposito di queste ultime, il sindaco ha invitato il ministro Garavaglia a visitare la mostra “inTorno a Francesco” allestitita nelle sale della Pinacoteca comunale e dove è possibile ammirare la tavola del Maestro della Croce raffigurante San Francesco che riceve le stimmate.