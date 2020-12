La Città di Assisi festeggia il Natale con la Natività Digitale

La Città di Assisi festeggia il Natale accendendo la Natività Digitale, omaggio del DigiPASS Assisi alla rievocazione della nascita di Gesù inaugurata da San Francesco di Assisi a Greccio nel 1223. L’installazione, realizzata tramite Arduino e utilizzabile da remoto, vede la partecipazione della Regione Umbria e prevede sorprese per l’Epifania e la festa del Piatto di Sant’Antonio Abate.

Giovedì 24 dicembre 2020, alle ore 18.00 presso la pagina facebook del DigiPASS Assisi (http://bit.ly/2JkR0GA), viene accesa la Natività Digitale, omaggio del DigiPASS Assisi alla rievocazione della nascita di Gesù inaugurata da San Francesco a Greccio nel 1223.

“Si tratta di un progetto DigiPASS Assisi iniziato a dicembre 2019, grazie al sostegno della Città di Assisi e in collaborazione con Ideattivamente – spiega la Facilitatrice Alberta Gattucci -. L’anno scorso è stato già sperimentato il primo step dell’installazione led, realizzando le prime cinque figure presepiali. Grazie ad Arduino, ogni qual volta un cittadino passava di fronte all’ingresso della sede DigiPASS Assisi del Palazzetto del Capitano del Perdono le figure presepiali venivano animate da effetti e giochi di luci. Quest’anno, nel rispetto delle normative anti Covid 19, abbiamo sviluppato il secondo step del progetto Natività Digitale realizzando la possibilità di attivare i giochi di luce da remoto”.

In pratica, ogni cittadino potrà attivare l’animazione della Natività Digitale cliccando un link da casa. In questo modo, il lavoro eseguito con Arduino sulle figure presepiali potrà essere goduto senza dover necessariamente uscire da casa, né dal proprio comune di domicilio; non solo in Umbria, ma ovunque nel mondo.

“Mai come quest’anno è importante progettare momenti di bellezza da condivisione, azione che per il DigiPASS Assisi coincide con l’impegno quotidiano finalizzato a far crescere le competenze digitali e a stimolare la condivisione delle sinergie costruttive allo sviluppo economico della prossima ripartenza – sottolinea Gattucci – dopo l’accensione in programma per la vigilia di Natale, il progetto Natività Digitale proseguirà con due sorprese in occasione dell’Epifania e della festa del Piatto di sant’Antonio Abate”.

Per ricevere ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 075 8138448 o scrivere una mail a digipass@comune.assisi.pg.it Assessore Simone Pettirossi , Sindaco di Assisi

Gli account social del DigiPASS Assisi sono su facebook (https://bit.ly/2KIGR3B), YouTube (https://bit.ly/2SjWtOZ), Instagram (https://bit.ly/2y9PyRG) e Tik Tok.da telefonata intercorsa con lei nel pomeriggio di ieri, le ricordo che in mattinata le invierò i materiali di lancio in merito all’accensione della Natività Digitale del DigiPASS Assisi, in programma per le ore 17.30 di domani, giovedì 24 dicembre 2020.