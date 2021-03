Chiama o scrivi in redazione

La giunta di Assisi prende atto delle dimissioni dell’assessore Pettirossi

La giunta comunale di Assisi prende atto delle dimissioni presentate dall’assessore Simone Pettirossi, dimissioni peraltro improvvise e inattese. La giunta comunale ritiene che, in questo momento di grande difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria, sociale ed economica, la città abbia bisogno di un governo compatto e nel pieno della sua funzionalità. Pertanto la giunta comunale ribadisce che è fondamentale continuare ad affrontare e risolvere i problemi della gente anziché lasciarsi distrarre da altre questioni che di fronte alla pandemia passano indubbiamente in secondo piano. La giunta ringrazia Simone Pettirossi per quanto fatto fino a oggi.