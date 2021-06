Master plan dell’ex Montedison di Assisi 24 giugno la presentazione

In occasione della giornata nazionale dello sport l’amministrazione comunale annuncia che giovedì 24 giugno, alle 17, nella Sala della Conciliazione, avrà luogo la presentazione del master plan sull’ex area Montedison a Santa Maria degli Angeli.

La ex Montedison rappresenta una scommessa pubblica per riappropriarsi di spazi importanti che possono diventare la cerniera tra centro e periferia. Si tratta di un progetto ambizioso, contenenti formule coraggiose che puntano a ridisegnare l’intera zona con il recupero totale di un’area industriale dove sorgeranno il nuovo Palazzetto dello Sport da 2200 posti, un Polo dedicato al pugilato con il trasferimento del Centro federale e del Museo e l’arrivo dell’Accademia Pugilistica, ampliamento della piscina comunale, più spazi per il Teatro Lyrick e per le esposizioni, ambienti dove sarà possibile fare sport e di raccordo con la pista ciclabile, un centro eventi e un’arena musicale. Insomma una vera e propria opera di rigenerazione urbana da 15 milioni di euro.