Presidente Bacchetta si rallegra con il neo Custode del Sacro Convento, padre Moroni

“La Provincia di Perugia si rallegra per la nomina di padre Marco Moroni a Custode del Sacro convento di Assisi”. Con queste parole il Presidente Luciano Bacchetta saluta la nuova guida dei conventuali della città di San Francesco e contestualmente ringrazia, per l’opera svolta, il suo predecessore, padre Mauro Gambetti, chiamato dal Santo Padre a ricoprire il delicato quanto prestigioso incarico di Cardinale.

“Sono certo – aggiunge Bacchetta – che padre Moroni proseguirà nel solco dei prolifici legami di stima e amicizia che intercorrono da sempre tra il Sacro Convento e la Provincia di Perugia, intesa sia come istituzione che comunità di persone devote al Poverello di Assisi. Il suo curriculum parla chiaramente di un uomo che fa del dialogo e dei valori della pace tratti distintivi del suo percorso di vita. Lo accogliamo a braccia aperte con l’auspicio di poterlo presto incontrare per proseguire nella strada già intrapresa che vede, nella Marcia della Pace, uno degli impegni concreti messi in campo dalla Provincia in stretta sinergia con i frati conventuali di Assisi e di cui padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento, è efficace portavoce”.