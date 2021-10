Presto la fibra ottica Ftth di Tim in tutto il territorio comunale, collegamenti super veloci

E’ già iniziata la fase di progettazione da parte dell’azienda TIM per portare la fibra ottica FTTH (Fiber to the home) in tutto il territorio di Assisi, comprese quelle frazioni e quelle zone che sinora ne sono sprovviste.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Assisi

Lo hanno comunicato i responsabili della società direttamente al sindaco nel corso di un incontro che si è svolto questa mattina nella sede comunale, a seguito della richiesta fatta dall’amministrazione nei mesi scorsi.

Per Assisi si tratta di una importante iniziativa per realizzare l’infrastruttura in banda ultralarga sul 100 per cento del territorio comunale, centro e frazioni, in maniera tale che i collegamenti potranno essere super rapidi basandosi appunto sulla tecnologia FTTH che permetterà di raggiungere velocità fino a 1 Gbps arrivando fino all’interno di case, imprese, scuole, edifici pubblici.

I lavori inizieranno a gennaio prossimo.