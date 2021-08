Regolamentazione traffico nel centro storico di Assisi Santa Maria Angeli

Regolamentazione traffico nel centro storico di Assisi e Santa Maria degli Angeli per il mese di agosto

In considerazione del flusso di turisti e delle festività che insistono nel mese di agosto, da domani, sabato 7, e fino al 31, si rende necessaria una nuova regolamentazione della viabilità nel centro storico di Assisi e Santa Maria degli Angeli.

Assisi centro

Giorni festivi e dall’11 al 14 agosto

E’ disposto il divieto di circolazione e sosta all’interno della Z.T.L. per tutti i veicoli dalle ore 10 alle ore 20, ad eccezione di quelli dei residenti, dei mezzi di soccorso, dei veicoli diretti alle farmacie nei giorni e negli orari di apertura, dei turisti con prenotazione alberghiera diretti agli alberghi storico, dei mezzi del trasporto pubblico, dei motocicli e degli autorizzati della zona di Espansione a Levante e dei residenti nelle aree montane e tutte le altre categorie legittimate a circolare. In piazza del Comune è sempre in vigore il divieto di sosta 0/24.

Corso Mazzini

Divieto di circolazione e sosta dalle 11 alle 24, per tutti i veicoli, eccetto: veicoli dei cittadini residenti in Corso Mazzini e Via San Gabriele della Addolorata, Piazza Chiesa Nuova, Piazza del Comune, Via San Rufino, Vicolo della Fortezza e di tutte le altre categorie sopra citate.

Piazza del Comune

Divieto di circolazione e sosta dalle 12.30 alle 24, per tutti i veicoli, eccetto i mezzi di soccorso, i mezzi delle forze dell’ordine e del sevizio pubblico di trasporto da piazza (TAXI).

Giorni prefestivi con esclusione del 14 agosto

Divieto di circolazione e sosta all’interno della Z.T.L. per tutti i veicoli dalle 10 alle ore 20, eccetto: i veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica; i veicoli del trasporto pubblico, i ciclomotori e motocicli a due ruote;

Corso Mazzini

Divieto di circolazione e sosta dalle 12:30 alle 24, per tutti i veicoli, eccetto: veicoli dei cittadini residenti in Corso Mazzini e Via San Gabriele della Addolorata , P.zza Chiesa Nuova, P.zza del Comune, Via San Rufino, Vicolo della Fortezza – dei proprietari e dei locatari di immobili ad uso abitativo siti in dette strade titolari di autorizzazione alla circolazione e sosta all’interno della Z.T.L. – degli utenti con disponibilità di garage in Corso Mazzini e Via San Gabriele della Addolorata, Pizza Chiesa Nuova, Via San Rufino, titolari di autorizzazione alla circolazione e sosta all’interno della Z.T.L – dei veicoli al servizio di portatori di handicap – dei mezzi di soccorso – del servizio di trasporto pubblico – dei turisti con prenotazione alberghiera diretti ad alberghi di Corso Mazzini, Via San Gabriele della Addolorata, Via San Rufino, Pizza del Comune, Pizza Chiesa Nuova, Vicolo della Fortezza – dei veicoli degli utenti diretti alla farmacia di Via San Gabriele della Addolorata negli orari e giorni di apertura – dei mezzi del servizio di raccolta dei rifiuti. Tale divieto resta in vigore anche per i giorni feriali secondo le stesse condizioni.

Piazza del Comune

Divieto di circolazione e sosta dalle 12:30 alle 24, per tutti i veicoli, eccetto i mezzi di soccorso, i mezzi delle forze dell’ordine e del sevizio pubblico di trasporto da piazza (TAXI).

Giorni feriali (escluso prefestivi e 11, 12 e 14 agosto 2021)

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA per tutti i veicoli dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 eccetto i veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica; i veicoli del trasporto pubblico, i ciclomotori e motocicli a due ruote e gli altri autorizzati.

Santa Maria degli Angeli

Via Becchetti

Nei giorni festivi, nel tratto tra via Santarelli e piazza Garibaldi, divieto di circolazione e sosta dalle 8 alle 1 del giorno successivo; nei giorni feriali lo stesso divieto è previsto dalle ore 19,30 alle ore 1 del giorno successivo.

Via de Gasperi

Nei giorni festivi, nel tratto tra via Becchetti e piazza Martin Luther King, divieto di circolazione e sosta dalle 8 alle 1 del giorno successivo; nei giorni feriali stesso divieto e stesso tratto, dalle 19,30 alle ore 01.00 del giorno successivo.

Per tutti i dettagli è possibile consultare l’ordinanza sul sito istituzionale www.comune.assisi.pg.it.