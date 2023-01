Sindaco e assessori incontrano i cittadini prima tappa Castelnuovo 🗓 🗺

Sindaco e assessori – Un’occasione per i cittadini per segnalare problemi e situazioni presenti nel territorio: riprendono, infatti, come ogni anno, gli incontri dell’amministrazione comunale, del sindaco Stefania Proietti e degli assessori, nei territori. Si comincia domani, 30 gennaio,. A seguire – Il calendario è stato rivisto alla luce degli ultimi eventi meteorologici -, il primo febbraio l’incontro si terrà nella sala parrocchiale di Costa di Trex e potranno partecipare i cittadini della zona di Armenzano, Pian della Pieve, Santa Maria di Lignano e naturalmente Costa di Trex. Il calendario prevede incontri per tutto il mese di febbraio. Successivamente saranno comunicate le nuove date di Assisi Capoluogo e Capodacqua. Questi incontri sono organizzati per un confronto con la cittadinanza, per ascoltare le esigenze dei residenti e per fare il punto delle problematiche risolte e affrontate. Un modo per l’amministrazione comunale di avere il polso della situazione, per stare vicino e accanto alle comunità.