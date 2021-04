V edizione del concorso Festival della Piana del Cavaliere: Online il bando

Festival della Piana del Cavaliere: Online il bando creativo per la realizzazione del manifesto della V edizione. Le domande saranno aperte fino al 30 maggio 2021 e si dovranno ispirare al tema delle Coincidenze L’Associazione Festival della Piana del Cavaliere, nell’attuazione delle proprie attività di carattere artistico e sociale, indice un concorso per la realizzazione del manifesto che servirà a promuovere la V edizione del Festival della Piana del Cavaliere in programma dal 1° al 12 settembre 2021 nella città di Orvieto (TR), con il patrocinio del Comune.

© Protetto da Copyright DMCA

I partecipanti al concorso creativo dovranno ideare in piena libertà stilistica e libera interpretazione il tema dell’edizione del Festival di quest’anno: “Coincidenze”, intese come opportunità diverse, sperate, ricercate o casuali che continuamente s’incontrano lungo il proprio percorso e attraverso le proprie esperienze. Il concorso è gratuito e aperto a tutti i pittori, disegnatori, grafici e illustratori sia professionisti che non, operanti in Italia e che abbiano raggiunto la maggiore età.

Tutte le opere dei partecipanti saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Festival, utilizzando inizialmente la giuria popolare come metodo di valutazione. Quelle che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze saranno successivamente sottoposte al giudizio della Giuria nominata dall’Associazione. L’opera vincitrice diverrà il manifesto ufficiale della V edizione del Festival della Piana del Cavaliere. L’artista vincitore riceverà una somma in denaro e avrà la possibilità di allestire gratuitamente una mostra personale in una sala messa a disposizione dal Comune di Orvieto, durante tutta la durata del Festival.

Il concorso è anche libera interpretazione di quello che il Festival vuole comunicare fin dalla sua nascita, ovvero le diverse possibilità che la cultura offre attraverso l’espressione del talento dei giovani artisti. Promotore del bando è il Festival della Piana del Cavaliere, sostenuto fin dalla prima edizione da AISICO S.r.l., azienda operante nella sicurezza delle infrastrutture stradali, nonché main sponsor di tutta la manifestazione. Le modalità concorsuali e altre informazioni aggiuntive sono consultabili nel bando integrale presente sul sito del Festival http://www.festivalpianadelcavaliere.it/manifesto o sulla pagina Facebook www.facebook.com/festivalpianadelcavaliere.