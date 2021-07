Visita in Comune del Comandante Carabinieri Petrignano neopensionato

Chiama o scrivi in redazione

Visita in Comune del Comandante Carabinieri Petrignano, andrà in pensione

Visita in Comune del comandante della stazione dei carabinieri di Petrignano Enrico Rossetti che lascia l’Arma per la pensione.

Il sindaco Stefania Proietti e il vice sindaco Valter Stoppini lo hanno ringraziato sentitamente per il lavoro svolto in 20 anni nella frazione di Assisi dove ha garantito con professionalità e senso del dovere la sicurezza della comunità. Accompagnato dal tenente colonnello Marco Vetrulli, Rossetti a sua volta ha ringraziato l’amministrazione per la vicinanza e la collaborazione.

Il comandante Rossetti ha ottenuto nella sua lunga carriera ultraquarantennale numerosi riconoscimenti per i risultati brillanti nell’impegno profuso nel tutelare l’ordine pubblico dei cittadini.