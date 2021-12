Zaccagni in Consiglio Provinciale, soddisfazione di sindaco e giunta

Il sindaco Filippo Mario Stirati, la Giunta e la maggioranza consiliare eugubina esprimono grande soddisfazione per l’affermazione di Stefania Proietti alla Presidenza della Provincia di Perugia e di Francesco Zaccagni nel neoeletto Consiglio.

I risultati hanno dimostrato quanto questa sfida sia stata sentita e combattuta, registrando un testa a testa in cui ogni singolo voto è stato importante. In questo scenario è stato fondamentale l’apporto del Consiglio Comunale di Gubbio, per la quasi totalità facente riferimento alla lista che sosteneva Stefania Proietti, e in particolare l’impegno della maggioranza, che si è compattata sulla candidatura di Zaccagni in grado di raccogliere anche alcuni voti socialisti umbri. Un importante passo anche al fine del rilancio di una proposta politica alternativa di centro sinistra, riformista e progressista.

“Nell’augurare sia alla presidente Proietti sia a Zaccagni buon lavoro – chiude il sindaco – siamo certi del fatto che il nostro consigliere non farà mancare il suo solito impegno e la sua capacità nel rappresentare al meglio le esigenze del nostro territorio, il più vasto dell’intera Provincia”.