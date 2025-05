La Lega di Assisi accusa: “Montagna abbandonata da anni”

Critiche all’amministrazione: “Nulla di quanto promesso fatto”

La Lega di Assisi accusa – La Lega di Assisi lancia un duro atto d’accusa contro l’amministrazione comunale uscente, colpevole, a suo dire, di aver completamente trascurato la zona montana del territorio. Un’area ricca di potenzialità ambientali, turistiche e culturali che, secondo la sezione locale del partito, versa oggi in uno stato di abbandono e degrado a causa dell’inerzia istituzionale protrattasi negli ultimi otto anni.

Il rilievo mosso è chiaro: in questo lungo arco di tempo, l’amministrazione comunale ha avuto la possibilità e le risorse per intervenire in modo deciso su una porzione importante del territorio, ma non ha prodotto risultati tangibili. A conferma di ciò, la Lega cita la situazione dell’Associazione Pian della Pieve, la cui struttura rappresenta, secondo il partito, un esempio emblematico dell’inerzia amministrativa: promesse disattese e nessun progetto portato a compimento, con la conseguenza di una paralisi funzionale che penalizza cittadini, escursionisti e operatori del settore.

I pochi interventi registrati, afferma la Lega, avrebbero avuto natura sporadica e un fine esclusivamente elettoralistico, privi cioè di una visione a lungo termine o di una strategia strutturale di sviluppo e valorizzazione del comprensorio montano. L’accusa è dunque di aver agito con scarsa coerenza tra proclami e azioni concrete, mancando l’obiettivo di restituire dignità a un patrimonio naturale che dovrebbe essere fulcro di attrazione turistica e presidio ambientale.

Per rimediare a questa situazione, la Lega propone un piano di intervento articolato, basato su manutenzione costante e investimenti mirati. A partire dalla rete viaria, che include sia le arterie principali che le strade minori di collegamento tra le diverse località montane, la cui percorribilità è ritenuta essenziale per garantire accessibilità e sicurezza a residenti e visitatori. La manutenzione regolare della viabilità è vista come condizione preliminare per rilanciare qualsiasi attività legata alla montagna.

Altro nodo centrale è il sistema idrografico, per il quale si richiede un’attenzione particolare, sia in termini di pulizia che di regimazione delle acque, al fine di prevenire dissesti idrogeologici e fenomeni alluvionali. La gestione dei corsi d’acqua viene indicata come un compito non rinviabile, da affrontare con continuità e non con azioni occasionali o di emergenza.

Sul fronte ambientale, la Lega pone l’accento sulla necessità di una cura sistematica dei boschi del Monte Subasio, puntando sulla prevenzione dei rischi e sulla valorizzazione della biodiversità. Viene sottolineata l’importanza di un approccio che combini tutela ambientale e fruizione sostenibile, capace di garantire la conservazione delle specie autoctone e di reintrodurre quelle scomparse, salvaguardando nel contempo le varietà attualmente minacciate.

Il Parco del Monte Subasio, secondo il partito, dovrebbe tornare ad essere uno spazio realmente vivibile e attrezzato, accessibile a tutti in condizioni ottimali. Per farlo, si ritiene essenziale intervenire sul sistema dei sentieri, oggi in gran parte scomparsi o invasi dalla vegetazione. Il recupero della rete escursionistica è considerato un obiettivo primario, da raggiungere con la collaborazione delle associazioni del territorio e con un impegno costante da parte delle istituzioni.

La fruizione del parco, secondo la Lega, deve essere incentivata attraverso la creazione di aree apposite per attività ricreative, sportive e naturalistiche, rivolte a un pubblico ampio e variegato: dagli escursionisti ai cicloturisti, da chi cerca relax a chi pratica discipline outdoor. Il tutto, naturalmente, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa sulle aree protette.

La posizione espressa dalla Lega è netta: non servono nuove promesse, ma interventi concreti, pianificati e sostenuti da un disegno strategico chiaro. Il tempo delle parole, afferma il partito, è ormai scaduto. Occorre invece restituire dignità a una porzione significativa del territorio assisano che, se adeguatamente valorizzata, potrebbe diventare un modello di sviluppo integrato tra ambiente, turismo e comunità locale. La montagna, conclude il partito, non è un problema da gestire occasionalmente, ma una risorsa da coltivare con visione e responsabilità.