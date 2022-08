Search for: Search Button

La Politica romana e Assisi, ci aspettava maggiore visibilità, o no?

La Politica romana e Assisi – A Roma si orientano le coalizioni politiche in vista delle elezioni di fine settembre. Centro destra che avanza e centro sinistra a rimorchio in un quadro di battibecchi e contrapposizioni geometriche dei programmi. Media in vantaggio tra pubblico e privato e per la comunicazione meglio periodo come questo non poteva capitare. Principi semantici di ogni partito per caratterizzare i propri standard di idee ed informazione.

di Lorenzo Capezzali

Personaggi noti e non noti dove il prestigio e la vicinanza editoriale di alcuni presidiano ogni ora di talk show e target di giornalisti e direttori magari con ripetizioni di nomi.

Da Assisi i cittadini si sarebbero aspettati di più come rappresentanza elettorale vuoi per il logo internazionale, la funzionalita’ d’incontri di prestigio culturale e il nesso religioso tra la citta’ e Citta’ del Vaticano, la simbologia di contenuti diplomati del governo comunale. Rumors e basta senza un combinato disposto su figure dei due schieramenti politici.

Strategie di direzioni nazionali o notabili di un certo peso di bandiera. Dalla sinistra due pesi massimi come dalla destra. Nuovo locale nulla. Un appuntamento mancato per Assisi!