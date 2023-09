La sala polivalente Proloco Castelnuovo, che fine ha fatto?

La sala polivalente – I consiglieri comunali di Assisi appartenenti alla Lega, Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli, hanno sollevato interrogativi riguardo allo stato dei lavori per la costruzione della struttura polivalente destinata alla Proloco di Castelnuovo.

I lavori per questa struttura, promessa in campagna elettorale dal sindaco Proietti, sono iniziati due anni fa, ma al momento la zona continua ad essere un cantiere aperto senza progressi significativi. I due consiglieri hanno sottolineato che questa opera richiede notevoli risorse finanziarie, di cui il comune non dispone, portando alla domanda se fosse opportuno iniziare un progetto del genere sapendo fin dall’inizio che non sarebbe stato completato.

I consiglieri della minoranza avevano precedentemente presentato un’interpellanza per ottenere informazioni sulla situazione, ma le risposte fornite erano state vaghe. Ritengono che la struttura avrebbe potuto essere un centro di aggregazione per i cittadini e una promozione per il territorio, ma il cantiere inattivo è una cattiva immagine per la città. Pertanto, chiedono al sindaco spiegazioni valide sul motivo per cui i lavori sono fermi e se saranno mai completati.