L’aria è cambiata! Più di 1 milione di euro per Assisi dalla Regione!

di Stefano Pastorelli

L’avevamo detto in campagna elettorale e lo stiamo facendo! L’aria è cambiata, e grazie al lavoro di tutto il gruppo Lega e della giunta Tesei sono stati sbloccati oltre 9 milioni di euro di investimenti previsti dopo il terremoto del 97, investimenti che da anni erano rimasti fermi. Siamo passati dalle parole ai fatti, di questi 9,4 milioni, 1.178.092 vanno ad Assisi così divisi:

– 1.100.000 Completamento Palazzo Vallemani – 50.000 Completamento consolidamento Mura del Castello di San Gregorio – 28.092 Consolidamento tratto mura urbiche nel P.I.R. Rocca Sant’Angelo

Una grande vittoria, la prima di tante, per il nostro Comune e per la nostra Regione. Faremo tutto quello che è necessario per meritarci la fiducia che gli elettori hanno riposto in noi!