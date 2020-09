Chiama o scrivi in redazione

Lega risponde ad Assisi Domani e al Partito Democratico

Non è nostra intenzione alimentare sterili polemiche ma visto che il Partito Democratico di Assisi ed il gruppo consiliare “Assisi Domani” ne hanno fatto una questione personale, la Lega di Assisi si sente in dovere di precisare quanto segue:

Principali Atti presentati in Regione dal Consigliere nonché Capogruppo Lega Stefano Pastorelli

MOZIONI :

– Mozione “ INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEGLI INDIRIZZI PRIORITARI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI GOVERNO ILLUSTRATO DALLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DONATELLA TESEI”

-Mozione “AVVIO DI UN PERCORSO PER FAVORIRE L’ATTIVAZIONE DI UNA POSTAZIONE FISSA DI CONTROLLO DELLA SICUREZZA, STABILE E VISIBILE, PRESSO IL QUARTIERE FONTIVEGGE DI PERUGIA”

– Mozione AVVIO DI UN PERCORSO PER FAVORIRE L’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA A CIRCUITO CHIUSO ALL’INTERNO DI ASILI NIDO, SCUOLE DELL’INFANZIA, STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI, DISABILI E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO

– Mozione “VICENDA TYSSENKRUPP AST TERNI – DETERMINAZIONI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER GARANTIRE L’INTEGRITA’ DEL SITO, LO SVILUPPO E LA TENUTA DELL’OCCUPAZIONE”

– Mozione “ PREVISIONE DI UNA STRUTTURA DI EMODINAMICA E DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA PRESSO L’OSPEDALE DI ORVIETO”

– Mozione “ADOZIONE DI INIZIATIVE DA PARTE DELLA G.R. AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELL’INVESTIMENTO DELLA REGIONE NEL FONDO UMBRIA – COMPARTO MONTELUCE”

– Mozione “ IMPEGNO DELLA GIUNTA REGIONALE A SOSTENERE IL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE”

– Mozione “IMPEGNO DELLA GIUNTA REGIONALE AD INTRAPRENDERE UN PERCORSO PER RAFFORZARE E VALORIZZARE LA FONDAZIONE UMBRIA JAZZ”

– Mozione “CRISI AZIENDALE TREOFAN GROUP”

– Mozione “CRISI AZIENDALE E FUTURO DEGLI STABILIMENTI DEL GRUPPO TREOFAN ITALY SPA”

– Mozione “ INTERVENTI DI PREVENZIONE E PIANO DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA LOTTA ED IL CONTRASTO ALLE DIPENDENZE DEGLI ADOLESCENTI E GIOVANI ADULTI NELLE SCUOLE E IN TUTTI I LUOGHI DI RITROVO GIOVANILE – INTENDIMENTI DELLA GIUNTA AL RIGUARDO”

Iscritte all’ordine del giorno:

Mozione “ INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO I COMUNI DI AVIGLIANO UMBRO, MONTECASTRILLI ED AMELIA”

Mozione “VICENDA THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI DI TERNI – PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LA POSSIBILE VENDITA DELLO STABILIMENTO PRODUTTIVO

In attesa di iscrizione all’ordine del giorno:

Mozione “AZIONI PER LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO AL FINE DI AVERE UNA REALE MAPPATURA DI DATI ED INFORMAZIONI RELATIVI AI DISABILI IN UMBRIA”

Mozione “AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI CARDIOLOGIA RIABILITATIVA IN UMBRIA”

Mozione “IMPEGNO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELLA GIUNTA REGIONALE A MANIFESTARE PRESSO IL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA LA PIU’ FERMA OPPOSIZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE SULLA OMOTRANSFOBIA, A FIRMA ZAN – SCALFAROTTO”

Mozione “POLIZIA PENITENZIARIA: DOTAZIONE DI SPRAY URTICANTE E PISTOLA A IMPULSI ELETTRICI”

INTERROGAZIONI :

Interrogazione su INTENDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE IN MERITO AL VIADOTTO MONTORO NEL RACCORDO TERNI-ORTE

– Interrogazione su STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA EX FERROVIA CENTRALE UMBRA (F.C.U.)

– Interrogazione su MANCATA TRASMISSIONE ALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DALL’ART. 7 DELLA L.R. 14/02/2018, N. 1 (SISTEMA INTEGRATO PER IL MERCATO DEL LAVORO, L’APPRENDIMENTO PERMANENTE E LA PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE – ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

– Interrogazione MANCATA ADOZIONE DEI PIANI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE

– Interrogazione su ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 227 DEL 30/01/2018 – ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE E COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO PER INTERVENTI IMMEDIATI RIGUARDANTI IL CONSOLIDAMENTO E IL RIUSO DELLA STRUTTURA EX OSPEDALE DI CITTA’ DI CASTELLO

– Interrogazione sulle MISURE DI SOSTEGNO PER I NIDI D’INFANZIA PRIVATI AL FINE DI SUPERARE LA GRAVE CRISI ECONOMICA CHE LI HA INTERESSATI A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 – INTENDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE AL RIGUARDO

– Interrogazione sugli INTENDIMENTI DELLA G.R. IN MERITO AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AVVIATI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI PUBBLICI COINVOLTI NELLE INDAGINI DELLA MAGISTRATURA SUI CONCORSI PUBBLICI NELLA SANITA’ UMBRA, DENOMINATA – SANITOPOLI

Interrogazione su MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELL’AREA DI PENTIMA DI TERNI

Proposte di legge :

NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA’ ESPLETATE PER CONTO DI COMMITTENTI PRIVATI E DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE Esame Commissione

ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2015, N. 1 (TESTO UNICO GOVERNO DEL TERRITORIO E MATERIE CORRELATE) Esame Commissione

INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2018, N. 8 (NORME PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016, 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI) ( Concessione stalle prociv agli allevatori) Esame commissione

ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2013, N. 3 (NORME PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 15 DICEMBRE 2009- Marsciano – loc. La Spina) Esame commissione

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 1998, N. 9 – (NORME SULLA ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (A.R.P.A.) Approvato

ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 23/12/2013, N. 30 (DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE) Approvato

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE SPECIALE PER LE RIFORME STATUTARIE E REGOLAMENTARE Approvato

ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 28/11/2003, N. 23 (NORME DI RIORDINO IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE) Esame commissione

ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA L.R. 23/09/2009, N. 19 (NORME PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE E MOTORIE. MODIFICAZIONI ED ABROGAZIONI) In attesa iscrizione odg lavori assemblea

LETTERE inviate alla Tesei (ed agli Assessori Fioroni ed Agabiti) per sollecitare il sostegno alle attività commerciali dei nostri centri storici e affinché le nostre città meravigliose vengano inserite nell’elenco di quelle città d’arte che beneficiano di fondi ministeriali, vedi Assisi esclusa dal governo giallorosso dai fondi del decreto Agosto.

Lettera al’AD Rai Salini a seguito evento frati positivi e danni di immagine alla città che ha scaturito effetti immediati nella visibilità della città serafica e di tutta l’Umbria sulle reti Rai.

A breve saranno inoltre depositate le seguenti mozioni:

-Contrasto alla Pedofilia e pedopornografia;

-Equo compenso;

-Modifiche agli articoli della legge sul sisma;

Provvedimenti per il Comune di Assisi

-1.500.000 euro per il completamento di Palazzo Vallemani ed il consolidamento delle mura urbiche di S Gregorio;

– 300.000 euro per opere di riqualificazione;

– Incontro tra le parti per la ripartenza e completamento dei lavori della pista ciclabile;

Crediamo di poter affermare che in dieci mesi il “nostro” Consigliere Regionale, nonché coordinatore comprensoriale, abbia svolto un intenso e proficuo lavoro anche in considerazione del fatto che tra insediamento del Consiglio e della Giunta, pastoie burocratiche, emergenza Covid, il tempo che si è potuto dedicare fattivamente ed effettivamente all’attività amministrativa purtroppo è stato, non per nostre colpe, esiguo.

Per quanto riguarda poi il “contendere”, il Partito Democratico di assisi ed Assisi Domani non fanno che confermare le nostre parole.

Le iniziative alle quali essi fanno riferimento sono quelle delle Associazioni e del Privato Sociale, alle quali rinnoviamo il nostro plauso e la nostra gratitudine per il servizio offerto alla collettività, nel concedere qualche palestra o campo sportivo, il che non le rende di certo iniziative organizzate direttamente dal Comune come avveniva negli anni precedenti, con tanto di iscrizioni presso gli uffici comunali, organizzazione dei trasporti e tramite gli operatori qualificati delle Cooperative che gestivano detti Centri Estivi.

I soliti insulti invece non meritano risposte in questa sede.

E’ nostro compito nonché dovere quale principale forza politica Nazionale, Regionale e Comunale evidenziare e porre all’attenzione dei Cittadini su fatti e “storture” che riteniamo sia utile ed importante informare la collettività, per quanto riguarda poi tempi e modi di tali “interventi” crediamo, senza tema di smentita, che dipendano esclusivamente da nostre valutazioni e non certamente da valutazioni di altre forze politiche, delle quali ovviamente rispettiamo idee e considerazioni, sempre nell’ ottica di una corretta e leale contrapposizione politica.

LEGA ASSISI