Leonardo Franchi candidato con Forza Italia ad Assisi

Giovani protagonisti del cambiamento, Pannacci: “Scelta coraggiosa”

Leonardo Franchi candidato – Leonardo Franchi, 24 anni, è ufficialmente candidato al Consiglio Comunale di Assisi nella lista di Forza Italia, a sostegno del candidato sindaco Eolo Cicogna. La sua adesione al partito è stata accolta con favore da FI Giovani Umbria, che ne ha sottolineato il percorso politico e la coerenza con i valori di rinnovamento.

Franchi, già candidato nel 2021 con la civica dell’allora sindaca Stefania Proietti e poi coordinatore di Italia Viva, ha spiegato la sua scelta come una risposta al fallimento dell’attuale Amministrazione. “Ho deciso di cambiare perché le promesse non mantenute e le occasioni perse da Proietti e Stoppini hanno deluso chi, come me, credeva in un vero cambiamento”, ha affermato.

La sua candidatura rappresenta una svolta nel panorama politico locale, con l’obiettivo di riportare al centro le esigenze dei cittadini. “Assisi merita serietà, competenza e responsabilità, non slogan o promesse vuote”, ha aggiunto Franchi. “Con Forza Italia e Cicogna lavoreremo per un progetto concreto, dove i giovani non siano solo ascoltati, ma diventino protagonisti del cambiamento”.

Edoardo Pannacci, coordinatore regionale di FI Giovani Umbria, ha espresso sostegno alla scelta di Franchi: “La sua decisione dimostra che le idee autentiche trovano spazio quando c’è coraggio e coerenza. Siamo orgogliosi di accogliere chi, come lui, mette al primo posto il bene della città”.

La sfida elettorale vedrà Franchi impegnato a portare avanti un programma basato su azioni concrete, lontano dalle logiche di partito tradizionali. “Basta marionette manovrate dall’alto – ha concluso – è tempo di restituire ad Assisi una politica fatta di fatti, non di parole”.