L’Ufficio Servizi Sociali di Assisi: Un Anno di Impegno e Risultati

Nel corso del 2023, l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Assisi ha svolto un lavoro notevole, come evidenziato durante la Giornata del Sociale. Questa iniziativa, presentata in una Sala della Conciliazione piena di persone, è stata voluta dall’amministrazione comunale per fare il punto sull’attività delle politiche sociali.

Il sindaco Stefania Proietti ha espresso il suo apprezzamento per l’Ufficio Servizi Sociali, sottolineando l’impegno e la professionalità che ogni giorno vengono messi al servizio delle persone in difficoltà. L’Ufficio ha gestito un’ampia gamma di attività amministrative, tra cui 25 atti deliberativi, 137 determine dirigenziali, 325 atti di liquidazione, 25 atti di rendicontazione, 14 procedimenti di affidamento di servizi, e anche servizi funebri per persone indigenti.

Oltre al lavoro svolto per il proprio territorio, l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Assisi ha agito come capofila della zona sociale n. 3, che comprende Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica. Le risorse impiegate nel corso dell’anno passato per tutti i servizi offerti alle popolazioni della Zona sociale n.3 ammontano a 3 milioni e 433 mila euro.

Le aree di competenza delle politiche sociali sono cinque: minori e famiglie, anziani, disabilità, povertà e servizi di comunità. Per quanto riguarda l’area minori e famiglie, il Comune si è occupato della promozione, prevenzione, protezione sociale e tutela giuridica dei minorenni e del sostegno alle responsabilità genitoriali. Tra le varie attività, spiccano le 1043 baby card Bimbi Domani assegnate a famiglie che hanno accolto la nascita di un neonato, per un totale di oltre 520 mila euro.

Per gli anziani, i servizi offerti hanno mirato al benessere degli ultra 65enni e delle loro famiglie, attraverso un sistema integrato di interventi in grado di garantire la qualità della vita, prevedendo e riducendo le condizioni di non autosufficenza, di bisogno e di disagio individuale e familiare.

I servizi e le attività del Comune di Assisi dedicate alle persone con disabilità si basano sul concetto di consapevolezza della persona con disabilità per il potenziamento delle capacità di autodeterminazione delle scelte, accanto a una rete dei servizi ancorata ad un modello di presa in carico globale.

L’area povertà e disagio ha previsto servizi rivolti a soddisfare i bisogni degli adulti in situazione di vulnerabilità sociale per assenza di risorse personali e reti familiari, con problematiche socio economiche e relazionali.

Infine, i servizi di comunità hanno avuto l’impegno della presa in carico non del singolo ma dell’intera zona sociale, mettendo sempre al centro la persona umana.

In conclusione dell’evento, l’assessore alle politiche sociali Massimo Paggi ha sottolineato che “il grado di civiltà di un paese si misura dalla qualità dei servizi sociali che si garantiscono alle persone fragili”.