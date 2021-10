Luigino Ciotti è rammaricato, ma in caso di Ballottaggio potrebbe appoggiare Proietti

“Mi aspettavo più voti. Il 3% è un dato inferiore a quello di 5 anni fa. A dirlo è Luigino Ciotti della lista @sinitra che è molto rammaricato del risultato ottenuto. Si aspettava di più. “Ci dispiace molto – ha aggiunto -, mi sembra che la campagna elettorale si sia polarizzata moltissimo su due schieramenti centrodestra e centrosinistra. Siamo una forza politica presente sul territorio, pur nelle scorse elezioni, non avendo raggiunto l’obiettivo del consigliere comunale. Il 3% non è la quota che avevamo l’altra volta, da questo punto di vista sono molto rammaricato. Nel caso di un ipotetico ballottaggio – concluso -, ci ragioneremo insieme, per noi la destra non esiste”.