Marco Tarquinio, Calendimaggio, replica alle accuse di Stefano Pastorelli

Marco Tarquinio – Se le informazioni diffuse dai media locali sono accurate, sembra che il consigliere regionale Pastorelli, in collaborazione con alcuni membri dell’opposizione nel Consiglio Comunale di Assisi, abbia sollevato alcune questioni riguardanti la mia posizione di presidente dell’Ente Calendimaggio e di neoeletto parlamentare europeo. Questa mossa potrebbe portare alla luce ciò che molti già sanno, non solo tra gli addetti ai lavori.

Da quando sono stato nominato presidente dell’Ente Calendimaggio, scrive l’onorevole in una nota, il 20 gennaio 2023 dal Sindaco, su designazione unanime delle due Parti, ho sempre agito con rispetto per le regole e un forte senso del dovere. Il mio stile personale, noto non solo ad Assisi, è contrario a qualsiasi forma di prevaricazione e prepotenza.

Vorrei fare alcune brevi osservazioni sulle questioni sollevate attraverso i media e una considerazione finale.

Ho avviato una verifica accurata della possibile incompatibilità tra il ruolo di presidente e quello di candidato, nonché di potenziale eletto in un’Assemblea politica. Ho constatato e condiviso con i membri del Consiglio Direttivo dell’Ente l’assenza di ogni incompatibilità, sia a norma di legge che di Statuto dell’Ente, o anche solo di inopportunità, data la candidatura a una carica non cittadina ma nazionale e internazionale e su un collegio con milioni di elettori. Ho deciso autonomamente di interrompere per quattro giorni la mia campagna elettorale per le Europee 2024, astenendomi da qualsiasi iniziativa pubblica non solo ad Assisi, ma in tutta l’Umbria. Ho fatto solo una visita, in Toscana, alla Cittadella della Pace di Rondine, parlando a porte chiuse ai ragazzi canadesi e italiani presenti e rinunciando a partecipare alla conferenza stampa finale. Tutto ciò per assicurare il regolare svolgimento della Festa di Calendimaggio 2024. Ho deciso di ripetere lo stesso discorso scritto per l’edizione del 2023 per dare il via alla Festa 2024, unica apparizione pubblica del presidente dell’Ente, a cui, come noto, nei giorni del Calendimaggio spetta esclusivamente un ruolo di servizio e non da protagonista.

Questi sono i fatti. Ora una considerazione finale. Spero sinceramente che nella polemica del consigliere Pastorelli con un concittadino d’origine, che è anche il primo assisano eletto in Parlamento nella storia della Repubblica democratica e dell’Unione Europea, non ci siano intenti faziosi. Sembra quasi che il consigliere Pastorelli parli e agisca non da membro del suo attuale partito, Forza Italia, ma da ex rappresentante della Lega. Questo spiegherebbe il suo soprassalto inutilmente polemico dopo il cordiale saluto riservatomi in un rapido incontro nei giorni del Calendimaggio. Gli sono, tuttavia, paradossalmente grato per questa occasione di ulteriore pubblico chiarimento e gli auguro buon lavoro nella sua attuale responsabilità.