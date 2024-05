Marco Tarquinio: Un Candidato Pacifista per le Elezioni Europee

Marco Tarquinio, candidato indipendente del Partito Democratico (PD) alle elezioni europee, ha recentemente tenuto un incontro ad Assisi con la sindaca Stefania Proietti e il candidato sindaco di Bastia Umbra, Erigo Pecci. Durante l’incontro, hanno concordemente affermato che la solidarietà e la pace si costruiscono sia nelle amministrazioni del territorio che in Europa.

Tarquinio, che ha diretto per quattordici anni “Avvenire”, portandolo al quarto posto tra i giornali italiani per diffusione, è un convinto pacifista. Il suo impegno, come sottolinea sempre, sarà a favore della pace attraverso il dialogo e la diplomazia.

Tarquinio intende portare questi valori nelle aule di Strasburgo e Bruxelles per ridare all’Europa un ruolo centrale nel dialogo e per contrastare il ricorso alle armi per la risoluzione delle controversie internazionali. Come sostiene Tarquinio, “L’Europa o è pace o non è”.

Questo incontro evidenzia l’impegno di Tarquinio per una visione pacifista dell’Europa e sottolinea l’importanza del dialogo e della diplomazia come strumenti chiave per la costruzione di una comunità pacifica e solidale.