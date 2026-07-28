Medio Oriente, Futuro Nazionale chiarisce la linea ad Assisi

Il Comitato punta su realismo, diritto e dignità dei civili.

🕊️ Futuro Nazionale Assisi interviene sulla mozione sul Medio Oriente: condanna netta al terrorismo, attenzione a tutte le vittime civili, rispetto del diritto internazionale e rifiuto di letture ideologiche ora in aula.

Il Comitato Costituente Futuro Nazionale Assisi interviene nel confronto politico aperto in città sul conflitto in Medio Oriente, in vista della discussione che interesserà il prossimo Consiglio comunale di Assisi. Al centro del dibattito c’è una mozione sulla crisi mediorientale, tema che ha già determinato posizioni differenti e un confronto tra le forze politiche cittadine.

Il Comitato ha reso nota la propria posizione indicando come riferimento la linea espressa dal presidente Roberto Vannacci. L’impostazione richiamata punta su realismo e chiarezza e, secondo quanto sostenuto dal gruppo assisano, deve evitare interpretazioni considerate ideologiche o costruite attraverso una lettura unilaterale degli eventi.

La condanna del terrorismo indicata come punto prioritario

Nella posizione diffusa dal Comitato, il primo elemento riguarda la condanna del terrorismo e del massacro del 7 ottobre, considerata netta e prioritaria. Futuro Nazionale Assisi sostiene che su questo passaggio non debbano esserci ambiguità e lo indica come punto essenziale nella valutazione complessiva del conflitto.

Accanto a questa posizione, il Comitato richiama però anche la necessità di riconoscere la sofferenza delle popolazioni civili coinvolte. Il principio espresso è quello di non stabilire differenze tra le vittime, attribuendo la stessa dignità alle persone colpite dalle conseguenze del conflitto.

L’impostazione proposta punta quindi a tenere insieme due aspetti: da una parte la condanna degli atti terroristici, dall’altra il riconoscimento del dolore che riguarda i civili. Secondo Futuro Nazionale Assisi, affrontare il tema significa considerare l’intero quadro senza utilizzare criteri differenti nella valutazione delle vittime.

Il confronto sulla mozione in Consiglio comunale

L’intervento arriva mentre il Consiglio comunale di Assisi si prepara ad affrontare una mozione dedicata al Medio Oriente. Il documento porterà quindi il conflitto internazionale all’interno del dibattito dell’assemblea cittadina, chiamata a esprimere una propria posizione sul tema.

Proprio rispetto alla discussione consiliare, Futuro Nazionale Assisi manifesta contrarietà verso linguaggi accusatori selettivi e impostazioni che, secondo il Comitato, potrebbero trasformare il confronto istituzionale in uno spazio destinato alla propaganda politica internazionale.

Per il gruppo, una posizione sulla pace non dovrebbe basarsi su una lettura parziale degli eventi. Il Comitato sostiene invece la necessità di riconoscere i fatti nel loro complesso, evitando interpretazioni che privilegino una sola prospettiva.

Il richiamo al diritto internazionale

Un altro elemento centrale della posizione riguarda il diritto internazionale, indicato come riferimento da applicare senza eccezioni. Il Comitato collega questo principio alla necessità di evitare strumentalizzazioni politiche e di mantenere il confronto ancorato al rispetto delle regole e alla dignità delle persone coinvolte.

Secondo l’impostazione espressa da Futuro Nazionale Assisi, la ricerca della pace non può essere costruita attraverso un’equidistanza rispetto al terrorismo. Allo stesso tempo, viene respinta l’idea che il dibattito possa concentrarsi esclusivamente su una singola narrazione degli avvenimenti.

Il Comitato propone dunque una lettura che considera insieme condanna del terrorismo, tutela delle popolazioni civili e applicazione del diritto internazionale. Sono questi gli elementi che vengono indicati come base per affrontare una questione destinata a entrare formalmente nel confronto politico cittadino.

Il ruolo di Assisi come simbolo del dialogo

Nell’intervento trova spazio anche un richiamo specifico al ruolo di Assisi, legato alla figura di San Francesco e alla tradizione della città come luogo universalmente associato al dialogo.

Proprio questa caratteristica, secondo Futuro Nazionale Assisi, attribuisce alla città una responsabilità particolare nel modo in cui viene affrontato un tema complesso come quello del Medio Oriente. Il Comitato ritiene che il dibattito debba essere condotto con misura e attenzione ai fatti, evitando di trasferire nel confronto istituzionale locale contrapposizioni ideologiche.

La dimensione simbolica della città viene quindi collegata al metodo con cui, secondo il gruppo, dovrebbe essere costruita una posizione istituzionale. Il riferimento al dialogo non viene presentato come alternativa alla chiarezza delle posizioni, ma come cornice entro la quale affrontare le diverse questioni poste dal conflitto.

Futuro Nazionale cerca una posizione condivisa

Il Comitato Costituente Futuro Nazionale Assisi annuncia infine l’intenzione di continuare a lavorare affinché dal confronto possa emergere una posizione condivisa. L’obiettivo dichiarato è costruire un orientamento fondato sulla dignità di ogni essere umano e sul rispetto del diritto, senza adottare criteri differenti in base alle parti coinvolte.

La discussione si sposterà ora nel Consiglio comunale, dove la mozione sul Medio Oriente sarà sottoposta all’esame dell’assemblea. È in questa sede che le diverse posizioni politiche dovranno confrontarsi sul contenuto del documento e sul messaggio che Assisi intenderà esprimere rispetto al conflitto.

Futuro Nazionale Assisi entra dunque nel dibattito indicando i propri punti di riferimento: condanna del terrorismo, attenzione alle vittime civili, applicazione del diritto internazionale e rifiuto di interpretazioni considerate unilaterali. Una posizione che il Comitato collega direttamente anche al ruolo istituzionale e simbolico della città di Assisi nel confronto sui temi della pace e del dialogo.