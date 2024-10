Mille presenti alla cena elettorale di Stefano Pastorelli, era presente anche la Tesei

Circa mille persone hanno partecipato alla cena organizzata da Stefano Pastorelli e dal suo team, evento tenuto in vista delle elezioni regionali umbre, in programma il 17 e 18 novembre 2024. Durante la serata, realizzata per mostrare il sostegno della comunità al candidato di Forza Italia, è intervenuta anche Donatella Tesei, attuale presidente delle Regione Umbria in corsa alla presidenza per il secondo mandato, e sostenuta anche dalla lista del Presidente Berlusconi.

Pastorelli ha accolto i presenti con il supporto della sua squadra, che ha curato ogni aspetto dell’evento, dalla preparazione alla distribuzione dei pasti. I volontari, considerati da Pastorelli come una “famiglia”, hanno contribuito attivamente alla riuscita della serata. Questo impegno collettivo ha permesso di realizzare un evento di notevole impatto, dimostrando la capacità organizzativa del gruppo.

L’affluenza registrata rappresenta un chiaro segnale di sostegno a Pastorelli e al progetto politico di centro-destra. La forte presenza della comunità di Assisi e dei territori vicini conferma l’interesse verso un percorso di crescita e stabilità. “Essere circondato da una squadra così e ricevere una risposta di questo tipo mi riempie di orgoglio”, ha dichiarato Pastorelli, ringraziando i volontari e i sostenitori per il loro impegno.

Questa cena, oltre a offrire un momento di confronto e socialità, ha rappresentato un’importante occasione di mobilitazione elettorale. Gli ospiti hanno potuto condividere idee e riflessioni sulle prospettive future della Regione, rafforzando il legame tra i candidati e la comunità. La serata è stata anche un’opportunità per Donatella Tesei di presentare il suo programma, che punta a consolidare lo sviluppo regionale e a rispondere alle necessità dei cittadini umbri.

L’evento, oltre al suo significato politico, ha mostrato l’efficacia di una campagna basata sulla partecipazione attiva dei cittadini. La determinazione del gruppo di Pastorelli si è resa evidente, grazie all’organizzazione e alla capacità di coinvolgimento dimostrata, un segno di coesione e impegno che potrebbe rivelarsi decisivo alle urne.

La partecipazione alla cena è stata anche un banco di prova per testare il sostegno che Pastorelli e la sua lista riscuotono tra i cittadini. Alla luce dell’alto numero di presenze, il candidato ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando come questa partecipazione confermi la vicinanza del territorio alle proposte della coalizione di centro-destra.

Concludendo, Pastorelli ha ribadito il suo impegno nel proseguire il lavoro intrapreso, evidenziando l’importanza della coesione tra candidati e comunità per il successo elettorale. “Questo traguardo è solo l’inizio”, ha affermato il candidato, evidenziando la determinazione del suo gruppo di lavoro nel perseguire gli obiettivi prefissati per le prossime elezioni.

L’evento ha dunque rappresentato un momento di forte partecipazione e condivisione, lasciando intravedere un clima di unità e determinazione in vista delle regionali umbre.