Modificare l’ubicazione dei nuovi asili nido di Petrignano d’Assisi, Rivotorto e Castelnuovo

“Modificare l’ubicazione dei nuovi asili nido di Petrignano d’Assisi, Rivotorto e Castelnuovo: la giunta Proietti continua a non ascoltare le lamentele e le proteste dei cittadini”. Ad affermarlo sono consiglieri comunali della Lega Assisi Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli insieme al capogruppo Lega in consiglio regionale Stefano Pastorelli che spiegano: “L’interpellanza che avevamo presentato qualche tempo fa sembra essere caduta nel vuoto e quindi ci vediamo costretti ad intervenire ancora una volta sul tema.

In linea con quanto afferma l’ex sindaco e uomo di sinistra Romoli, che ha presentato un esposto alla Corte dei Conti, chiediamo che per la costruzione degli asili nido non vengano abbattuti gli edifici che ospitano diversi centri di aggregazione sociale e culturale.

Per la costruzione del plesso di Petrignano dovrebbe essere demolita la Proloco mentre per l’asilo nido di Castelnuovo ad essere abbattuto dovrebbe essere l’edificio che ospita il distretto socio sanitario e il museo della scuola.

Infine, la zona in cui dovrebbe sorgere il nuovo asilo di Rivotorto si trova in un’area attualmente usata come verde pubblico. Ben vengano tutte quelle iniziative di intervento a tutela dei diritti dell’infanzia e a supporto delle famiglie – proseguono i tre esponenti leghisti – ma non quando i progetti sono semplicemente inconcepibili ed impensabili: spendere senza un criterio logico i finanziamenti del PNNR è una pazzia che in questo periodo non possiamo di certo permetterci. Ribadiamo la necessità di un confronto tra il sindaco Proietti ed i cittadini esasperati da un’amministrazione locale sempre più menefreghista”.